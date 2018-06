Potsdam

Am 14. Juni ist Anstoß: Dann rollt in Russland nicht nur der Rubel, sondern auch der Fußball. In vielen Orten zeigen Gaststätten die Spiele auf Großbild-TV, auf Plätzen werden Leinwände aufgestellt, sogar in Schwimmbädern ist Public Viewing angesagt. Viele Gastgeber zeigen nur ausgewählte Spiele und dabei natürlich die Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft. Die MAZ gibt einen Überblick zum diesjährigen öffentlichen Gruppen-Glotzen.

Teltow-Fläming

Luckenwalde: Auf einer Großbildleinwand im Luckenwalder Nuthepark werden alle Deutschlandspiele, die Wochenendspiele sowie alle Spiele ab dem Achtelfinale übertragen. Für alle, die zwischendurch auch mal eine kleine Fußballpause brauchen, warten an spielfreien Tagen einige kulturelle Höhepunkte. Veranstalter ist der Stadtmarketingverein. Der Eintritt ist frei

In Luckenwalde kann im Nuthepark mitgefiebert werden. Quelle: Hartmut F. Reck

Luckenwalde: In der Gaststätte Waldidyll im Luckenwalder Elsthal wird das erste Deutschlandspiel am 15.6. übertragen

Zossen: Im Zossener E-Werk sind alle Deutschlandspiele auf Großbildleinwand zu sehen

Wünsdorf: Im griechischen Restaurant „Akropolis“ in Wünsdorf-Waldstadt werden alle Spiele der WM auf Großbildleinwand übertragen.

Ludwigsfelde: Die Deutschlandspiele werden auf Leinwand auf dem Rathausplatz in Ludwigsfelde übertragen. Veranstalter ist die Stadt, Der Eintritt ist frei.

Dahme-Spreewald

Dannenreich: In der Gaststätte „Friedenseiche“ in Dannenreich werden alle Deutschlandspiele übertragen.

Wildau: In der Fire & Ice Cocktailbar in Wildau sind alle Spiele der Fußball-WM zu sehen

Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin: Hof des Unternehmens Prima Solar in Neuruppin, Junckerstraße 10:

Das Neuruppiner Unternehmen Prima Solar öffnet seinen Hof wieder für Fußballfans. Quelle: Prima Solar

alle Deutschlandspiele auf der großen Leinwand, Hüpfburg für Kinder, Beachsoccerfeld, Getränke, Grillstand, Bar mit kleinerer Leinwand, Eintritt frei

Neuruppin: Sportcenter Neuruppin, Trenckmannstraße 14: alle Spiele auf Fernsehern und großer Leinwand, Eintritt frei, Gastronomie (Getränke und Speisen)

Neustadt (Dosse): Gaststätte Olafs Werkstatt in Neustadt (Dosse), Robert-Koch-Straße 47: Alle WM-Spiele werden in der Gaststätte sowie im Hof auf einer Großleinwand gezeigt, Gastronomie (Getränke und Speisen), Eintritt frei

Wittstock: Bett-, Bike- und Bowling- (B 3)-Center, Rheinsberger Straße 6: In Wittstock werden alle Spiele der deutschen Mannschaft öffentlich auf der Terrasse des Bett-, Bike- und Bowling- (B 3)-Center in der Rheinsberger Straße 6 gezeigt. Andere Spiele werden auf Bildschirmen im B 3-Center zu sehen sein. Zusätzlich wird es ein kleines Quiz geben. Veranstalter Günter Lutz und Lutz Krafack vom B 3 bieten das Public Viewing an. Eintritt frei.

Prignitz

Wittenberge: Alte Ölmühle, Bad Wilsnacker Straße 52: Das Areal in der Bad Wilsnacker Straße ist seit Jahren zentraler Anlaufpunkt, wenn es um Public Viewing geht. Gezeigt werden alle Spiele auf großer Videoleinwand. Eintritt frei.

Perleberg: Hotel und Restaurant Deutscher Kaiser in Perleberg, Bäckerstraße 18: Zum ersten Mal: Alle Spiel live auf der großen Außenterrasse an der Stepenitz. Dazu viele Angebote wie z.B. Spareribs, Burger und Steaks vom Grill. Bei schlechtem Wetter wird im Kaisersaal und Kutscherstube (Raucherbereich) übertragen. Eintritt frei.

Pritzwalk: Zur Alten Mälzerei; Meyenburger Tor 6: Bei guter Witterung wird im Biergarten auf Großleinwand übertragen, bei schlechtem Wetter spielt sich das Geschehen drinnen ab. Um die 400 Besucher finden im Biergarten Platz. Gezeigt werden alle Deutschlandspiele. Eintritt frei.

Brandenburg/Havel

Bühne am Packhof (zum Havelfest): Deutschland-Mexiko (17.6., 17 Uhr).

Haus der Offiziere: Deutschland-Mexiko (17.6., 17 Uhr), Argentinien-Kroatien (21.6., 20 Uhr), Deutschland-Schweden (23.6., 20 Uhr), Südkorea-Deutschland (27.6., 16 Uhr), England-Belgien (28.6., 20 Uhr) sowie die Spiele der KO-Phase.

Heveller-Schenke im Slawendorf: Freier Eintritt, 80-Zoll-Bildschirm, bis zu 250 Steh- und Sitzplätze. gezeigt werden ausgewählte Spiele der Gruppenphase und diverse Spiele der KO-Phase.

Havelland

Rathenow: Irish Pub & Grill am Waldschloss (auf der Sommerterrasse, Platzreservierungen unter 0172 / 985 60 93) – alle Spiele der DFB-Mannschaft.

Premnitz: Gasthof Retorte – alle Spiele der DFB-Mannschaft.

Nauen: Stadtbad (kostenloser Einlass) – alle Spiele der DFB-Mannschaft

Falkensee: Stadthalle (freier Eintritt, Campusplatz, Indoor-Lösung im Foyer der Stadthalle) – alle Spiele der DFB-Mannschaft

Potsdam und Potsdam-Mittelmark

Auf dem Luisenplatz in Potsdam war zur EM 2016 viel los. Quelle: Bernd Gartenschläger

Luisenplatz: Vor dem Hotel am Luisenplatz werden alle Spiele auf einer Großbildleinwand live gezeigt, der Eintritt ist frei; es gibt einen kleinen Biergarten mit Sitzplätzen für bis zu 400 Personen und verschiedene gastronomische Angebote.

Lindenpark: Alle Spiele werden in Kooperation mit der MAZ live im Garten unter den Linden und im Veranstaltungssaal gezeigt, der Eintritt ist frei, Imbiss- und Getränkestände sorgen für die Versorgung.

RAW-Gelände: Auf dem Außengelände – nicht in den historischen Hallen, - sollen zumindest die Deutschland-Spiele auf einer Leinwand übertragen werden, 300 bis 500 Plätze sind geplant

Waschhaus: die Deutschland-Spiele werden auf einer Großbildleinwand in der Waschhaus-Arena gezeigt, freier Eintritt

Krongut Bornstedt: Das Krongut lädt zu allen Deutschland-Partien und sämtlichen Spielen ab Viertelfinale zum Public Viewing. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Volkspark Bornstedter Feld: Auf der Beachvolleyball-Anlage im Volkspark sollen bei freiem Eintritt und Strand-Atmosphäre mit Cocktails alle Deutschland-Spiele und weitere „wichtige Partien“ zu sehen sein.

Treuenbrietzen: Kammerspiele – alle Spiele der DFB-Mannschaft

Oberhavel

Hennigsdorf: Stadtklubhaus Hennigsdorf, Edisonstraße 1: Die Spiele der deutschen Mannschaft. 17.06. gegen Mexico, Beginn 17Uhr, 23.06. gegen Schweden, Beginn 20 Uhr, 27.06. gegen Südkorea, Beginn 16Uhr.

Velten: Fanmeile Oberhavel auf dem Parkplatz des ehem. Götzenbaumarktes (Nun: Deeg), Berliner Straße 8d. Veranstalter ist der ehemalige Profi-Boxer Marco Schulz. Er will „einen Monat lang in eine Party“ auf dem Platz. Gezeigt werden alle WM-Spiele.

Linde: Die deutschen Spiele in der Kulturkirche Linde.

Hohen Neuendorf: Public Viewing der deutschen Spiele in der Tanzbar Paradise in der Storchengalerie, Havelplatz 2-10.

Hohen Neuendorf: Collins, Schönfließer Straße 17: Deutsche WM-Spiele.

Niederheide: Havelbaude: Goethestraße 41: Deutsche WM-Spiele

Oranienburg: Turm-Erlebniscity, alle deutschen Spiele sowie alle anderen Spiele während der Öffnungszeiten

Kremmen: Am Park 2, Sportlerheim. Deutsche WM-Spiele.

Sommerswalde: Forsthaus. Deutsche WM-Spiele

Zühlsdorf: Sportplatz (Mario Böhme)

Berlin

Auch bei der WM 2018 ist die Fanmeile vor dem Brandenburger Tor in Berlin wieder am Start. Sie öffnet zum ersten Spiel der Nationalmannschaft am 17. Juni ihre Tore und überträgt an diesem Tag zunächst das Spiel Costa Rica gegen Serbien (14 Uhr), um 17 Uhr dann Deutschland gegen Mexiko und abends Brasilien gegen die Schweiz (20 Uhr). Garniert wird der Fan-Trubel durch Live-Acts, DJs und Talkshows. Geöffnet ist die Fanmeile zunächst an allen Spieltagen mit deutschen Begegnungen.

