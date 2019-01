Potsdam

Der Notarzteinsatz am Gleis ist beendet. Auf der Bahnstrecke Erkner – Fürstenwalde ( Spree) rollen die Züge der Regionalexpresslinie RE1 wieder. Es kommt noch zu Verzögerungen.

Am Montagabend gab es Verspätungen und Ausfälle in beide Richtungen beim RE1. Die Strecke wird vor allem von Berufspendlern genutzt. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage bestätigte, hatte sich am späten Nachmittag ein Unfall auf einem Bahnübergang zwischen Erkner und Fangschleuse ereignet. Eine Person wurde dabei von einem Zug erfasst. Die Hintergründe sind noch nicht geklärt.

Ein Busersatzverkehr war zwischen Erkner und Fürstenwalde eingerichtet. Aus Richtung Magdeburg, Brandenburg/H. und Potsdam fuhren die Züge nur bis Erkner. Gegen 20.15 Uhr war die Strecke wieder frei.

Von MAZonline