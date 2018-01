Radfahrerin stirbt bei Unfall mit LKW

Berlin. Am Dienstagmorgen ist eine Radfahrerin in Berlin-Schöneberg bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Berlin-Schöneberg tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich auf der Kolonnenstraße in Richtung Kaiser-Wilhelm-Platz. Dort wurde die Frau vom LKW erfasst. Weitere Details nannte die Polizeisprecherin zunächst nicht.

Laut Verkehrsinformationsdienst ist die Hauptstraße in Schöneberg zwischen Kaiser-Wilhelm-Platz und Helmstraße Richtung Kleistpark aufgrund der Beweisaufnahme durch die Polizei gesperrt. Die Sperrung wird noch mehrere Stunden bestehen. Davon ist auch der Busverkehr betroffen.

Von MAZonline