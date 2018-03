Warum starb Lutz Eigendorf?

Am 7. März 1983 starb der Brandenburger Lutz Eigendorf nach einem Autounfall in Braunschweig. Vier Jahre zuvor war der DDR-Nationalspieler bei einem Freundschaftsspiel in den Westen geflohen und wurde zum „Vaterlandsverräter“. Sein Tod bleibt rätselhaft: Indizien deuten auf die Beteiligung der Stasi hin, Beweise gibt es weiterhin nicht.