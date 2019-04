Potsdam

Drei mutmaßliche Diesel-Panscher sind am Montag in Kolkwitz ( Spree-Neiße) festgenommen worden. Den drei polnischen Staatsbürgern im Alter von 22 bis 50 Jahren wird vorgeworfen, minderwertige Schmierstoffe mit anderen Ölen vermengt und als Lastwagen-Diesel nach Polen verkauft zu haben. Der Steuerschaden beträgt nach Schätzung des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg rund 15 Millionen Euro.

Die Razzia wurde von Beamten des Zollfahndungsamts im Auftrag der Staatsanwaltschaft Cottbus geleitet. Bundespolizisten, Steuerfahnder und Kontrollbeamte der Hauptzollämter Berlin und Frankfurt/Oder leisteten Unterstützung – insgesamt rund 100 Einsatzkräfte. Die Aktion gehört zu einem Ermittlungskomplex deutscher und polnischer Staatsanwaltschaften. Tatvorwurf: Hinterziehung von Energie- und Umsatzsteuer. Der Handel soll europaweit organisiert sein.

30 Millionen Euro Steuerschaden

Wirtschaftlicher Hintergrund des seit September 2017 laufenden Handels: Die als Grundstoff für den Fusel-Sprit verwendeten Schmierstoffe unterliegen in Polen einer besonderen Besteuerung, in Deutschland dagegen nicht. Die Männer sollen im Laufe der Jahre 30 Millionen Liter Schmierstoffe in dem Lager in der Lausitz gepanscht und umgefüllt haben. In 1000-Liter-Kanistern ging das Schmuggelgut dann auf Lastwagen über die polnische Grenze – in Lastwagen mit Planen-Aufliegern. Die Täter nutzten absichtlich keine Tanklastwagen, um die polnischen Behörden zu täuschen.

Öllager in Kolkwitz (Spree-Neiße) – das Bild entstand bei der Razzia. Quelle: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Der Sprit hatte nach Auskunft von Zollfahndungsamts-Sprecher Christian Lanninger „die leicht herabgesetzten Eigenschaften von Lkw-Dieselkraftstoff“. Das heißt: Lastwagen konnten das Zeug tanken, für Personenwagen mit ihren empfindlicheren Motoren war es wohl nicht geeignet.

50 Objekte in Polen gefilzt

Die Staatsanwaltschaft Cottbus führt die Ermittlungen seit Juni 2018 in enger Abstimmung mit Polen. In Polen wurden zeitgleich zur Razzia in Kolkwitz 50 Objekte durchsucht.

Schon Mitte März waren bei Durchsuchungen in Berlin und Brandenburg 20 Häuser und Wohnungen durchsucht worden.

In Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald) durchsuchten die Zollfahnder damals ein Gewerbegrundstück mit Tankanlagen. Dort stellten die Ermittler Unterlagen sicher. Aus ihnen gehe hervor, dass die Bande das Grundstück zeitweise genutzt habe, um das Heizöl zwischenzulagern, sagte Christian Lanninger, Sprecher der Zollfahndung Berlin-Brandenburg. 140 Ermittler waren damals im Einsatz. Der Steuerschaden wird in jenem Komplex auf 100 Millionen Euro geschätzt. Die Bande soll 6000 Touren mit Lastwagen organisiert haben.

Von Ulrich Wangemann