Razzien in Brandenburg – Schlag gegen Schleuserbande

Potsdam. Ermittlungserfolg für Polizei und Staatsanwaltschaft. Nachdem sie mehr als vier Monate lang Verdächtige observiert hatten, konnten am Mittwoch mehrere Wohnungen durchsucht und Beweismaterial sichergestellt werden. Im Fokus der Ermittler: zwei Frauen und ein Mann. Ihnen wird vorgeworfen, Menschen illegal nach Deutschland eingeschleust und Scheinehen arrangiert zu haben. Die Verdächtigen leben in Berlin und im brandenburgischen Seelow (Märkisch-Oderland). Sie gelten als Drahtzieher der Schleuserbande.

100 Polizisten sind an den Durchsuchungen beteiligt

In Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen hat die Polizei zwölf Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Rund 100 Beamte der Bundespolizei sowie der Polizei Brandenburg waren an der Aktion beteiligt. Bei den Durchsuchungen konnte die Polizei Unterlagen, Speichermedien, Telefone und Bargeld sicherstellen. Außerdem sind Drogen, Kokain, Ecstasy und Marihuana) bei der Razzia sichergestellt worden.

Erschlichene Visa dank Scheinehe

Die Polizei ermittelt seit November in dem Fall. Den Verdächtigen wird laut Mitteilung „banden- und gewerbsmäßiges Einschleusen“ vorgeworfen. „Sie sollen Scheinehen arrangiert haben, um den Schleusungswilligen, die ihre Einreisen nach Deutschland mit erschlichenen Visa ermöglicht haben, ein weiterführendes Aufenthaltsrecht in Deutschland zu verschaffen“, heißt es in der Polizeimitteilung. In vier Fällen sollen vietnamesische Männer nach Deutschland eingeschleust worden sein. Die Bande arrangierte außerdem, dass die Männer zum Schein deutsche Frauen heiraten. Die Frauen erhielten dafür laut den Ermittlern bis zu 7000 Euro. Die Ermittlungen in dem Fall leitete die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gemeinsam mit der Bundespolizei in Berlin.

Auch im brandenburgischen Seelow gab es Durchsuchungen

Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen Vietnamesen, eine 23-jährige Vietnamesin sowie eine 29-jährige Deutsche. Die Durchsuchungen erfolgten in den Berliner Stadtbezirken Marzahn-Hellersdorf und Mitte, im brandenburgischen Seelow, Strausberg und Fürstenwalde sowie in Stendal und in Alsfeld. Die sichergestellten Beweismittel werden nun ausgewertet, die Bearbeitung dauert an.

Von MAZonline