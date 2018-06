Der NSU-Untersuchungsausschuss hat in dieser Woche zwei Mal Zeugen aus der rechten Szene befragt. Am Montag war der frühere V-Mann des Verfassungsschutzes, Carsten Szczepanski alias „Piatto“, ins Parlament geladen worden, am Freitag der Potsdamer Rechtsrocker Uwe M. Die Vernehmungen erfolgten unter verschärften Sicherheitsbestimmungen.