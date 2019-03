Aus den Ländern kommt wachsende Kritik an den Plänen von SPD-Finanzminister Olaf Scholz, den Bundeszuschuss zu den Flüchtlingskosten in den Kommunen zu kürzen. Brandenburgs Regierungschef appelliert an alle, einen Kompromiss zu finden. Scharfe Kritik kommt von CDU und Linken.