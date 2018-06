Potsdam

In der rot-roten Koalition in Brandenburg zeichnet sich ein Konflikt über die vom SPD-geführten Innenministerium auf den Weg gebrachte Verschärfung des Polizeigesetzes ab. Die mitregierende Linke lehnt die Pläne vehement ab. „Brandenburg braucht keinen Überwachungswahn nach bayerischem Vorbild“, sagte die Linke-Landeschefin Diana Golze, die auch Arbeits- und Sozialministerin ist. „Das Sicherheitsgefühl der Menschen steigt nicht mit dem Maß an Beschränkung von Freiheitsrechten.“ Die Linke werde die mögliche Verschärfung des Polizeigesetzes sehr kritisch prüfen, kündigte Golze an. „Innere Sicherheit ist wichtig, aber nicht auf verfassungsrechtlich bedenklichen Wegen.“

Der innenpolitische Sprecher der Linken im Landtag, Hans-Jürgen Scharfenberg, sagte, er habe mit der vorgesehenen Durchsuchung von Smartphones und WhatsApp-Nachrichten „ein echtes Problem“. Online-Überwachungen seien in dem geplanten Umfang „für uns nicht denkbar“. Dagegen sei seine Partei bereit, Speicherzeiten für Videoaufnahmen zu verlängern und stehe auch dem Einsatz von Köperkameras (Bodycams) offen gegenüber. Man müsse sich innerhalb der Regierung verständigen. Die Linke wolle, dass „die Polizei handlungsfähig ist“.

Der Entwurf, über den die MAZ exklusiv berichtet hatte, sieht eine deutliche Ausweitung der polizeilichen Kompetenzen nicht nur zur Terrorbekämpfung vor. Er enthält die Möglichkeit von Online-Razzien auf Handys, elektronischen Fußfessel für Gefährder, die Ausweitung der Schleierfahndung über das Grenzgebiet im Osten hinaus sowie einen verlängerten Polizeigewahrsam von bis zu 30 Tagen.

Das Innenministerium bestätigte gestern den MAZ-Bericht. Der Entwurf werde derzeit auf Arbeitsebene in den Ressorts abgestimmt und könnte nach der Sommerpause im Kabinett beraten werden, sagte ein Sprecher.

Die oppositionelle CDU-Fraktion erkennt in dem Forderungskatalog viele eigene Initiativen wieder. „Die Überarbeitung des Polizeigesetzes ist lange überfällig“, sagte der CDU-Innenexperte Björn Lakenmacher. „In dem Gesetzentwurf scheinen sich viele Forderungen aus den Reihen der Polizei wiederzufinden. Das ist gut.“ Die CDU will SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter bei Umsetzung unterstützen und mahnt zur Eile: „Die Landesregierung sollte den Gesetzentwurf noch vor Beginn der Sommerpause beschließen und ans Parlament übergeben. Dann können wir als Gesetzgeber die Qualität des Entwurfs über den Sommer prüfen und das Gesetz im Herbst in Kraft setzen“, so Lakenmacher.

Ganz anders das Urteil der Grünen. Die Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher sprach nach dem MAZ-Bericht von einer „maßlosen Ausweitung polizeilicher Kompetenzen schon im Vorfeld von konkreten Gefahrensituationen “. Ihre Fraktion werde sich gegen die damit verbundenen „schweren Eingriffe in die Grundrechte der Brandenburgerinnen und Brandenburger“ zur Wehr setzen, kündigte sie an.

Schröters Gesetzentwurf enthalte so gut wie alle „Grausamkeiten“, die derzeit bundesweit zur Hochrüstung der Polizei diskutiert werden, so Nonnemacher. Es sei unstrittig, dass der Rechtsstaat Leib und Leben der Bevölkerung schützen müsse. Das Innenministerium versuche aber, „präventive Eingriffsmöglichkeiten überzogen weit vor den Beginn einer konkreten Gefahr zu verlagern“. Das ermögliche den Beamten den Einsatz von „quasi geheimdienstlichen Mittel“ gegen Bürger, erklärte Nonnemacher.

„60 Prozent Aktionismus und 40 Prozent AfD-Kopie“ sieht der AfD-Landtagsabgeordnete Thomas Jung in dem Entwurf. Ihm fehle die Möglichkeit elektronischer Gesichtserkennung. Zudem sei das Gesetz kaum umsetzbar, so Jung, denn gerade im Cyber-Competence-Center, das Internet-Kriminalität verfolgt, fehle Personal.

