Berlin

Ab Mittwoch ist die Baustelle an der Rudolf-Wissell-Brücke Geschichte. Am frühen Morgen werden alle sechs Fahrstreifen wieder freigegeben. Doch zuvor muss die für die Bauarbeiten geänderte Verkehrsführung wieder zurückgebaut werden.

Dazu wird die A 100 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Fahrtrichtung Nord zwischen der Anschlussstelle Messedamm und dem Autobahndreieck Charlottenburg sowie in südlicher Richtung zwischen den Anschlussstelle Jakob-Kaiser-Platz und Spandauer Damm von 20 Uhr bis 5 Uhr voll gesperrt. Des Weiteren wird die Anschlussstelle Heckerdamm von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt, wie die Verkehrsinforamtionszentrale Berlin am Dienstag mitteilte.

Demnach werden auf der A 111 in Fahrtrichtung Süd in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von 22 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heckerdamm und Spandauer Damm sowie auf der A 100 in Richtung Autobahndreieck Charlottenburg zwischen den Anschlussstellen Beusselstraße / Seestraße und Spandauer Damm alle verbliebenen Baustelleneinrichtungen vollständig abgebaut.

Von MAZonline