Rund 300 Demonstranten gegen Braunkohleabbau

Potsdam. Etwa 300 Umweltschützer und Anwohner haben nach Veranstalterangaben am Sonntag in der Lausitz gegen den Braunkohleabbau in Brandenburg protestiert. Im Mittelpunkt der elften Neujahrs-Protestwanderung standen laut dem Umweltverband Grüne Liga die vom Braunkohletagebau Jänschwalde verursachten Schäden. Die Wanderung begann in Kerkwitz bei Guben und führte nach Taubendorf am Rand des Tagebaus. Ein Teil der Teilnehmer zog zudem in ein geplantes Abbaugebiet zu einem durch Abbaggerung bedrohten Waldgrundstück, das für die Ausdehnung des Tagebau enteignet werden soll.

Auch Baerbock war da

Die Demonstranten forderten eine früheren Stopp des Tagebaus. Der Tagebau Jänschwalde sei auf Grundlage falscher Annahmen und Versprechungen genehmigt worden, hieß es. Er müsse rechtzeitig gestoppt werden, bevor er weiteren Schaden anrichte. „Bis zu sieben Seen verlieren Wasser durch das Abpumpen des Grundwassers, für das zu keinem Zeitpunkt eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde“, kritisierte René Schuster von der Grünen Liga. Der Tagebau müsse zudem einen größeren Abstand zu Dörfern halten, um diese vor Lärm und Schmutz zu schützen.

Die geplante Ausdehnung des Tagebaus sei „in Zeiten der Energiewende ein absurder Vorgang“, sagte die Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock. „Wenn wir das Klimaabkommen von Paris ernst nehmen, müssen wir jetzt den schrittweisen Kohleausstieg einleiten. Statt der Deckelung der erneuerbaren Energien, brauchen wir einen planungssicheren und sozialverträglichen Kohleausstiegsplan“. Auch müsse der Bund stärker als bisher den Strukturwandel in der Lausitz unterstützen.

Teilnehmer des 9. Sternmarsches für die vom Braunkohletagebau bedrohten Dörfer Atterwasch, Grabko und Kerkwitz im Südosten von Brandenburg gehen am 03.01.2016 zu einer Kundgebung nahe Kerkwitz (Brandenburg). Die Einwohner wehren sich seit Jahren gegen den geplanten Tagebau Jänschwalde-Nord und gegen den Neubau eines Kohlekraftwerkes in Jänschwalde (Spree-Neiße). Quelle: picture alliance / dpa

Von MAZonline/dpa