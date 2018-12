Potsdam

Fahrgäste, die am Wochenende mit der S-Bahn von Berlin nach Potsdam fahren wollen, etwa um dort auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, müssen sich auf Unterbrechungen einstellen: Von Freitag, dem 14. Dezember (ab 22 Uhr), bis Montag, den 17. Dezember (bis 1.30 Uhr), wird zwischen Wannsee und Potsdam Hbf ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet (die Abfahrtszeiten der Busse finden Sie hier).

Zusätzlich gibt es Bahnhof in Wannsee auch eine Bahnsteigänderung für die S7. Die Züge fahren in der Zeit Samstag von 7.02 Uhr bis 21.22 Uhr sowie am Sonntag von 9.02 Uhr bis 20.42 Uhr wie folgt: Zur Minute 02, 22, 42 von Gleis 1 (Bahnsteig stadtauswärts) und zur Minute 12, 32, 52 von Gleis 4 (Bahnsteig stadteinwärts). Alternativ kann man auch den Regionalexpress RE1 nehmen. Hintergrund der Unterbrechung ist der Einbau eines elektronischen Zugsicherungssystems.

Auch 2019 Unterbrechungen

Die nächste größere Sperrung für diesen Zweck steht im Februar 2019 an. Aktuell ist geplant, die Strecke zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Grunewald von Freitag, dem 15. Februar, bis Montag, 18. Februar, zu sperren. Dann fahren auch auf der Linie S1 zwischen Wannsee und Schlachtensee keine S-Bahnen. Die S7-Strecke zwischen Wannsee und Westkreuz ist wieder von Freitag, dem 22. Februar, bis Montag, 25. Februar, betroffen.

Die längste Streckensperrung soll im März kommen und zehn Tage dauern. Von Freitag, dem 15. März, bis Montag, 25. März, sollen dann zwischen Potsdam-Hauptbahnhof und Westkreuz keine S-Bahnen auf der S7 fahren. Außerdem wird die S1 zwischen Wannsee und Schlachtensee unterbrochen. Zusätzlich zu den Ersatzbussen verweist die S-Bahn auf die parallel fahrenden Regionalzüge, die von den Sperrungen nicht betroffen sind.

Aktuelle Informationen zu Störungen bei der S-Bahn finden Sie hier.

Von MAZonline