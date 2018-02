S-Bahn nach Schienenbruch wieder planmäßig

Königs Wusterhausen. Ein Schienenbruch hat am Montag den S-Bahn-Verkehr von Königs Wusterhausen und Schönefeld nach Berlin behindert. Der Schaden war auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Baumschulenweg und Schöneweide aufgetreten, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Zunächst kam es zu Verspätungen und Zugausfällen im morgendlichen Berufsverkehr, dann normalisierte sich der Zugbetrieb. Ab 11:30 Uhr begann die Bahn dann mit der Reparatur des Gleises. Ab diesem Zeitpunkt endeten deswegen die Züge der S46 aus Richtung Königs Wusterhausen und der S45 aus Schönefeld in Schöneweide, von dort aus gab es einen Pendelverkehr Richtung Baumschulenweg.

Die S9 (Spandau – Schönefeld) endete bereits in Treptower Park. Von dort verkehrte einen Busshuttle nach Baumschulenweg, mit Anschluss an den Pendelzug. Am frühen Nachmittag teilte die S-Bahn dann mit, dass die Strecke repariert war und der Verkehr schrittweise wieder aufgenommen wurde.

Der Schienenbruch zwischen #Baumschulenweg & #Schöneweide wurde repariert. Die Linien #S45, #S46, #S47, #S8 und #S9 nehmen jetzt schrittweise den planmäßigen Zugverkehr wieder auf. Bitte hier noch mit Verspätungen rechnen. Die Züge der Linie #S85 fahren vorerst noch nicht. — S-Bahn Berlin (@SBahnBerlin) February 26, 2018

Die Baustelle hatte auch innerhalb Berlins weitere Auswirkungen, unter anderem fuhr die S85 Richtung Pankow gar nicht, die S47 nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld.

26.02.2018, Berlin: “Zug fällt aus“ steht auf der Informationstafel im S-Bahnhof Baumschulenweg. Dort kam es aufgrund eines Schienenbruchs zu Zugausfällen und Verspätungen. Quelle: dpa

Die Ursache für den Schienenbruch ist unklar, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Vormittag mitteilte.

Von MAZonline