Potsdam

In Brandenburg hat die SPD in einer Umfrage zum ersten Mal seit 14 Jahren ihre Vormachtstellung als stärkste politische Kraft eingebüßt. Sie liegt aktuell mit 23 Prozent der Stimmen gleichauf mit der CDU. Gleich dahinter kommt die AfD mit 22 Prozent der Stimmen. Das ist der bisherige Rekordwert für die rechtskonservative Partei mit ihrem Landes- und Fraktionsvorsitzenden Andreas Kalbitz. Die Zahlen wurden vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag von „Brandenburg aktuell“ des RBB und von Antenne Brandenburg erhoben. Vom 11. bis 16. April wurden 1000 Wahlberechtigte aus Brandenburg befragt.

Zuletzt lag in einer Umfrage 2004 die CDU vor der SPD. Seither liegen die Sozialdemokraten unangefochten vorn. Gegenüber einer Umfrage im November 2017 von Infratest verliert die SPD einen Prozentpunkt, während die CDU einen dazu gewinnt. Die AfD lag damals bei 20 Prozent. Forsa hatte im November im Auftrag der MAZ 25 Prozent für die SPD, 22 für die CDU und 18 für die AfD ermittelt.

Die Linke könnte – wie im November – mit 17 beziehungsweise 18 Prozent rechnen. Die Grünen kommen auf sieben Prozent (plus 1) und wären wieder sicher im Landtag vertreten. Die FDP, die derzeit nicht im Landtag sitzt, könnte mit nur vier Prozent rechnen. Das ist ein Minus von drei Prozent gegenüber der November-Umfrage von Infratest.

So reagieren Brandenburgs Politiker

SPD-Generalsekretär Erik Stohn reagierte zurückhaltend auf die Ergebnisse. Umfragen seien keine Wahlergebnisse, betonte er. Um das Ziel zu erreichen, bei der Landtagswahl stärkste Kraft zu werden, werde seine Partei hart arbeiten. „Keine Partei geht durch die Decke“, resümierte er. Koalitionsspielchen würden also nicht weiterhelfen.

CDU-Generalsekretär Steeven Bretz meinte, die Umfrage bestätige zum wiederholten Mal, dass Rot-Rot keine eigene Mehrheit mehr habe. „Wir wollen stärkste Kraft werden, haben aber noch viele Hausaufgaben zu machen“, sagte er der MAZ.

Keine Mehrheit mehr für Zweier-Bündnis

Nach dieser Umfrage hätte ein Zweier-Bündnis keine Mehrheit mehr. Weder die regierende Koalition aus SPD und Linken würde eine Mehrheit im Landtag haben noch ein Bündnis aus SPD und CDU. Ein rot-rot-grünes Bündnis käme auf 47 Prozent der Stimmen – eine rechnerische Mehrheit von Mandaten im neuen Landtag wäre möglich, aber nicht sicher. Das gilt auch für ein rot-schwarz-grünes Bündnis. Eine deutliche Mehrheit hätte hingegen ein Bündnis aus SPD, CDU und Linken. Ausgeschlossen ist das nicht, nachdem die Parteichefs von CDU und Linken erst kürzlich signalisierten, dass sie Gespräche nach der Wahl und eine mögliche Koalition nicht ausschließen würden. Bislang galt eine solche Konstellation als Tabu-Thema in beiden Parteien.

Kommenden Sonntag sechs Landratswahlen in Brandenburg

Die nächste Landtagswahl ist im Herbst 2019. Am Sonntag werden die Landräte in sechs Landkreisen neu gewählt. Der zurückgehende Zuspruch für die SPD könnte aus Sicht von Experten verschiedene Ursachen haben. Die SPD liegt im Bund im Tief bei unter 20 Prozent, was sich offenbar auch auf die Partei in den Ländern auswirkt. In Brandenburg traf der Absturz der SPD von knapp 30 Prozent im Sommer 2017 auf 23 Prozent im Herbst zeitlich auf die Absage des wichtigsten Projekts von Rot-Rot, der Kreisreform, durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Offenbar gibt es im Land einen massiven Vertrauensverlust gegenüber der Woidke-SPD. Nur noch 23 Prozent der Brandenburger trauen der Partei am ehesten zu, die wichtigsten Probleme des Landes zu lösen. Vor der letzten Landtagswahl 2014 setzten noch 44 Prozent auf die Problemlösungskompetenz der Sozialdemokraten, wie aus der aktuellen Umfrage hervorgeht. Die Zahl derjenigen, die keiner Partei eine Lösung der Probleme zutrauen, ist stark gestiegen. Jeder Vierte (26 Prozent) gibt an, keiner Partei zu vertrauen.

Die Arbeit der Landesregierung stößt auf ein geteiltes Echo. 51 Prozent sind zufrieden, 45 Prozent üben Kritik. Im November 2017 waren laut Forsa 45 Prozent zufrieden und 51 Prozent weniger zufrieden oder unzufrieden.

Besonders regierungskritisch äußern sich AfD-Anhänger. 79 Prozent sind mit Rot-Rot unzufrieden. Die AfD profitiert offensichtlich vom Vertrauensverlust der anderen Parteien und vom Unsicherheitsgefühl eines Teils der Bevölkerung, hieß es bei Infratest.

Nach der Umfrage fühlen sich drei Viertel der Brandenburger im öffentlichen Raum, auf Straßen und Plätzen, in Bussen und Bahnen sicher (74 Prozent). 55 Prozent der AfD-Anhänger gaben an, sich unsicher zu fühlen. Viele AfD-Anhänger sehen in der Partei wohl vor allem das Protestpotenzial, hieß es weiter.

Von Rochus Görgen