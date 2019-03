Potsdam

Brandenburgs SPD will trotz des Skandals um falsche persönliche Angaben des Spitzenkandidaten für die Europawahl, Simon Vaut, keine verschärften Hintergrundchecks für Kandidaten einführen. Das sagte Parteichef und Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) am Mittwochvormittag vor der Presse in Potsdam. „Ich lehne es ab, Privatdetektive loszuschicken“, sagte Woidke. Man müsse den Kandidaten und vor allem jenen, die sie für Ämter vorschlügen, vertrauen.

Woidke : „Vertrauen reicht nicht“

In diesem Punkt allerdings kritisierte Woidke seine Parteigenossen. Der aus Brandenburg/Havel kommende Landtagsabgeordnete und ehemalige Chef der örtlichen SPD, Ralf Holzschuher, habe in einer Einschätzung Vauts geäußert, er kenne den Kandidaten erst seit einem Vierteljahr. Woidke: „Das hätte einigen Delegierten die Augen öffnen müssen.“ Er erwarte, dass künftig Kandidaten durch langfristige Mitarbeit in Gremien für sich würben. Dann könne ein Fall wie der aktuelle nicht mehr passieren. Die Angelegenheit zeige: „Vertrauen allein reicht nicht.“

Der Parteichef betonte, der Kandidatenvorschlag Vaut sei nicht seiner und nicht der des Parteivorstands gewesen.

Simon Vaut (41) hatte einen Wohnsitz in Brandenburg an der Havel vorgetäuscht und außerdem eine Lebensgefährtin präsentiert, mit der er gar nicht zusammenlebte. Die märkischen Sozialdemokraten kürten ihn auch dank seiner angeblichen Begeisterung für Brandenburg zum Spitzenkandidaten für die Europawahl. Er hat alle Vorwürfe eingeräumt und sich bei der Partei entschuldigt. Wo Vaut sich gerade aufhält, wollte die SPD-Spitze nicht preisgeben,

Verzichtserklärung: Vauts Unterschrift fehlt noch

Der Generalsekretär der SPD, Erik Stohn, erklärte, Vaut werde schriftlich erklären, auf das Mandat zu verzichten, falls er es bei der Wahl im Mai tatsächlich erringe. Die Partei habe dem fallengelassenen Kandidaten eine vorformulierte Verzichtserklärung auf dem Postweg zugestellt. Nun warte man auf die Unterschrift Vauts. Ein Parteijustiziar halte dieses Vorgehen für sicher.

Vauts Nachrückerin für die Europawahl, die ehemalige Vorsitzende der Jusos, Maja Wallstein, versicherte, sie wolle einen engagierten Wahlkampf führen. Die 32 Jahre alte Verwaltungswissenschaftlerin aus Cottbus stellte klar, sie wohne mittlerweile in Potsdam. Sie sei eine Europäerin aus Überzeugung. Sie habe von Anfang an aktiv Wahlkampf betrieben und ein kollegiales Verhältnis zu dem Kandidaten Vaut gehabt. Daran ändere sich nichts.

Parteichef Woidke sagte, er sehe zwar einen „Riesenschaden“ für die SPD, insbesondere für ihre Glaubwürdigkeit. Auswirkungen auf die Landtagswahl im Herbst erwarte er aber nicht. Die Wahl zum Landesparlament sei völlig anders gelagert als die Europawahl. Außerdem gehe es im aktuellen Fall nur um eine einzelne Person. Für die Europawahl sagte Woidke, er halte „trotz Schwierigkeiten ein gutes Wahlergebnis“ für möglich.

Von Ulrich Wangemann