SPD-Chef Woidke will es 2019 noch einmal wissen

Potsdam. Als einziges Land im Osten ist Brandenburg seit 1990 ununterbrochen in der Hand der SPD. Geht es nach Dietmar Woidke, soll sich daran auch nach der Landtagswahl im September 2019 nichts ändern. Er wolle erneut als Spitzenkandidat der SPD antreten, sagte der 57-Jährige am Montag, der seit viereinhalb Jahren Ministerpräsident in einer rot-roten Koalition ist. Es war eine Ankündigung auf Nachfrage, als er in der Landesparteizentrale in Potsdam erste Wahlkampf-Schwerpunkte der märkischen SPD präsentierte.

Aus Freude an der Arbeit, meistens zumindest

Als er allerdings sagen sollte, warum er noch einmal antreten wolle, geriet er kurz ins Schlingern. „Mir macht die Arbeit Freude. Nicht jede einzelne Minute, aber das ist nun mal so im Leben eines Ministerpräsidenten“, tat er etwas unbeholfen kund, um dann zu betonen, dass seine Partei die Menschen davon überzeugen werde, „dass der Weg unter meiner Führung der Richtige für Brandenburg ist“. Wirtschaftliche Kompetenz und soziale Verankerung im Land würde Brandenburgs SPD am besten verkörpern.

Bemühung um Offensive

Woidke hofft offenbar, nach einer Reihe von politischen Nackenschlägen in den letzten Monaten wieder in die Offensive zu kommen. Die Absage des zentralen Projektes seiner Amtszeit Ende 2017, die Kreisreform, war für ihn politisch ein Schlag ins Kontor. Plötzlich stand er da wie einer, der gestrauchelt und gescheitert ist und dem nichts mehr so richtig gelingen will – auch wenn ihm die Kommunen für diesen Schritt Beifall spendeten. Hinzu kamen eine verlorene Bundestagswahl im September, bröckelnde Umfragewerte im Land, der Abgang seiner Generalsekretärin im Zorn und jede Menge Gegenwind von politischen Gegnern. Die sehen ihn, den Nachfolger von Matthias Platzeck, längst am Ende.

Doch so schnell geht es in Brandenburg nicht. Dietmar Woidke sei der populärste Politiker im Land, er sei der Landesvater, der dies auch verkörpere, sagte sein neuer Generalsekretär Erik Stohn und es klang, als müsste er Woidke dabei in die Bresche springen.

Woidke stellt mit Thesen-Papier soziale Wohltaten in Aussicht

Inhaltlich versucht Woidke mit dem achtseitigen Thesen-Papier, das auf den Wahlkampf einstimmen soll, in den eigenen Reihen in die Vorhand zu kommen. Zuletzt gab es im Landesvorstand kritische Stimmen gegen den Parteivorsitzenden. Das Papier trägt den Titel „Mit Engagement und Idee: Brandenburg im nächsten Jahrhundert“ und stellt vor allem eine Reihe von sozialen Wohltaten in Aussicht. Woidke spricht sich für eine Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro pro Stunde aus. Dieser solle helfen, Altersarmut zu vermeiden. Derzeit beträgt der Mindestlohn 8,84 Euro. Für Eltern kündigte Woidke an, dass die begonnene Entlastung bei den Gebühren (das letzte Kita-Jahr wird ab August kostenfrei) eine völlige Gebührenfreiheit zum Ziel habe. In „den nächsten zehn Jahren“ soll die Größe der Kitagruppen weiter sinken. Im Bereich der Inneren Sicherheit spricht sich Woidke für einen starken Staat aus und kündigte eine weitere Aufstockung bei den Polizeistellen an. „Kriminalität, Rechtsextremismus, Rassismus und politische Gewalt gleich welcher Herkunft dürfen in Brandenburg keine Chance haben, heißt es in dem Papier.

In der Hartz-IV-Debatte seiner Partei stellte er sich auf die Seite von SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. „Wir müssen Hartz IV nach 15 Jahren einer Generaldurchsicht unterziehen“, sagte Woidke. Diese Diskussion sei überfällig und müsse mit der Bundesebene geführt werden. Wenig Sympathie äußerte er für die Idee des Berliner Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) nach einem „solidarischen Grundeinkommen“. Danach sollen Langzeitarbeitslose auf Mindestlohnniveau öffentliche Jobs bekommen. Dies wurde von Woidke als „Debattenbeitrag“ Müllers bezeichnet – und abgetan. Woidke betonte, die Diskussion dürfe nicht nur auf Langzeitarbeitslose reduziert werden. Das wäre falsch. Es dürfe auch nicht um Schnellschüsse gehen, sagte der Regierungschef. Die richtigen Ansätze für die Debatte liefere der Koalitionsvertrag im Bund. 150 000 Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit sollen danach in den nächsten Jahren Stellen bekommen.

Ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf

Zu den geführten Debatten über mögliche Koalitionen nach der Landtagswahl hielt sich Woidke bedeckt. „Manchmal kann man sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen“, sagte er nur. Zuletzt hatten die Landeschefs von CDU und Linke, Ingo Senftleben und Diana Golze, unabhängig voneinander erklärt, sie würden eine gemeinsame Koalition nicht ausschließen. Einiges davon gehöre wohl „ins Reich der Fabeln, weil es einfach nicht funktionieren würde“, meinte Woidke, ohne direkt zu sagen, welche Äußerungen er meine.

Die SPD will ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen – wie bislang immer. Woidke sagte, offenbar auch mit Blick auf das Erstarken der AfD, das Land müsse Kurs halten und dürfe nicht Experimente eingehen, die dem Land schweren Schaden zufügen. „Es geht um viel“, so Woidke.

