Anderthalb Brandenburger im neuen Kabinett

Potsdam. Wie viel Brandenburg steckt eigentlich in einer Politikerin, die seit mehr als 20 Jahren überwiegend in Berlin lebt, studiert und arbeitet? Die Frage ist in den Hintergrund geraten angesichts der Dringlichkeit, mit der die Sozialdemokraten zuletzt eine ostdeutsche Frau für das Bundeskabinett suchten.

Auf den Listen, die nach den Sondierungsgesprächen zwischen SPD und Union kursierten, standen ausschließlich westdeutsche Kabinetts-Kandidaten, was zwischen Ostsee und Erzgebirge für reichlich Unzufriedenheit und anschwellenden Protest sorgte. Die Tatsache, dass mit Angela Merkel immerhin die Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland stammt, trug ebenso wenig zur Beruhigung bei wie die Nachricht, dass der Lausitzer CDU-Politiker Michael Stübgen Ostbeauftragter werden soll.

Nun verkörpert also Franziska Giffey den Osten in der Bundesregierung, seit knapp drei Jahren Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, jenem Stadtbezirk, der gefühlt am weitesten weg ist von den ländlichen Regionen der Mark. Giffey kam 1978 in Frankfurt (Oder) zur Welt und wuchs in Briesen (Oder-Spree) auf. Ihr Abitur machte sie am Städtischen Gymnasium in Fürstenwalde/Spree.

Lob von Woidke: „Starke Stimme für den Osten“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lobte Giffey am Freitag überschwänglich als „starke und sympathische Stimme für den Osten“, die „mit viel Herzblut und starker Überzeugung“ für ihre Themen werbe. Die Begeisterung ist echt: Hinter den Kulissen macht sich Woidke schon lange für Giffey stark. Auf der Klausurtagung der märkischen SPD im Februar in Alt Madlitz hatte sie zudem einen überzeugenden Auftritt. Die Potsdamer Landtagsabgeordnete und Ex-Generalsekretärin der märkischen SPD, Klara Geywitz, die ebenfalls als Kandidatin gehandelt worden war, nannte Giffey am Freitag gegenüber der MAZ „Brandenburgs Wunschkandidatin“. Dass Giffey wie ihr Amtsvorgänger und Vorbild Heinz Buschkowsky für eine konsequente Flüchtlings- und Integrationspolitik steht, findet Geywitz gut: „Sozialdemokraten stehen für einen starken Staat.“

Hubertus Heil ist „halber Brandenburger“

Gut findet Dietmar Woidke auch die Berufung von Hubertus Heil zum Arbeitsminister. Der ist zwar Niedersachse, hat jedoch in Potsdam studiert und zudem sein politisches Handwerk als Referent der SPD im Brandenburger Landtag gelernt. Heil sei „halber Brandenburger“ und werde ein guter Partner beim Strukturwandel in der Lausitz sein, so Woidke. Lässt man die in Templin aufgewachsene Angela Merkel mal beiseite, bleiben also anderthalb Brandenburger im Bundeskabinett. Keine schlechte Bilanz für ein ostdeutsches Bundesland mit 2,5 Millionen Einwohnern.

Von Henry Lohmar