Criewen

Ein Gitterkäfig steht mitten im Nationalpark „Unteres Odertal“ in der Uckermark, zwei mal drei Meter groß. An den Bäumen daneben sind eine Fotofalle und eine Infrarot-Kamera angebracht, deren Objektive auf den Eingang des Käfigs zielen. „Das ist ein Saufang, eine Falle, mit der man Wildschweine fängt“, sagt Jäger Norbert Mene und streut ein paar Maiskörner als Köder auf den Boden.

Die Schwarzkittel würden sich nachts gerne in der von Schilf und Eichen umsäumten Lichtung aufhalten, erklärt der Waidmann aus Criewen ( Uckermark) und zeigt auf den Boden. Wildwechselpfade sind deutlich zu erkennen. Dazu herumliegende Eicheln, Leckerbissen für die Tiere.

Eine Infarot-Kamera neben einer Saufang-Falle an einem Baum im Nationalpark Unteres Odertal. Je mehr Tiere, um so schneller kann sich die Afrikanische Schweinepest ausbreiten, sagen Experten. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Die Fotofalle liefert Beweise für die nächtlichen Besucher: Füchse, Marderhunde, Fasane und Waschbären, aber eben auch ganze Rotten Schwarzkittel. Die Infrarotkamera sendet die Bilder direkt auf einen Monitor, den Mene in seinem Auto in sicherer Entfernung hat. Sieht er, dass Wildschweine in den Käfig gelaufen sind, zieht er an einer Schnur und eine Klappe saust herab: Die Tiere sitzen in der Falle.

„Wir haben dieses System bereits für die Wildforschung erprobt. Tiere, die in die Falle gehen, werden nicht verletzt“, erklärt Wildbiologe Egbert Gleich vom Brandenburger Landeskompetenzzentrum Forst in Eberswalde.

Im Käfig erschossen Bei der genehmigungspflichtigen Methode mit sogenannten Saufängen handelt es sich um das Aufstellen von käfigähnlichen Lebendfallen. Der Jäger überwacht über eine Infrarotkamera, wann Tiere hineingehen und löst den Falltür-Mechanismus aus. Anschließend tötet er die Wildschweine mit gezielten Kopfschüssen aus der Nähe. Die Reduzierung der Schwarzkittel gilt nach Angaben des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums als Vorbeugemaßnahmen gegen die aus Osteuropa kommende Afrikanische Schweinepest (ASP). Die Virusinfektion breitet sich dort vor allem in Wildschweinbeständen aus, kann aber auch auf Hausschweine übergreifen. In Brandenburg gibt es bereits 43 genehmigte Standorte für Saufänge. Vorreiter war der Nationalpark „Unteres Odertal“. Seit März vergangenen Jahres wurden dort 79 Schwarzkittel mit dieser Methode erlegt.

Das kann auch Dirk Treichel, Chef der Nationalparkverwaltung „Unteres Odertal“, bestätigen: „Wir hatten 2015 damit begonnen, auf diese Weise gefangene Schwarzkittel mit Sendern auszustatten, weil wir einfach zu wenig Wissen über Wildschweine hatten, auch hinsichtlich einer Bejagung oder ihrer Zurückdrängung mittels Wildzäunen.“

Gezielter Kopfschuss aus der Nähe

Parallel dazu begann sich die Afrikanische Schweinepest (ASP) von Osteuropa aus nach Westen auszubreiten. Eine Virusinfektion, die vor allem in Wildschweinbeständen von Tier zu Tier übertragen wird, aber auch auf Hausschweine übergreift.

Der Saufang sei äußerst effektiv, weil meist mehrere Wildschweine in die Falle gingen, sagt Biologe Gleich. Im Unterschied zur Forschung werden aber alle Tiere mit einem gezielten Kopfschuss aus der Nähe getötet.

In den Käfigen werden die Schweine dann gezielt erschossen. Der explodierende Wildschweinbestand in Brandenburg ist nicht nur eine Plage, sondern eine Gefahr, sagen Experten. Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Damit soll der Bestand zur ASP-Vorbeugung wirksam reduziert werden. Vor allem weibliche Tiere (Bachen) und Junge (Frischlinge) werden auf herkömmliche Weise zu wenig geschossen, da sie gerne in der Deckung bleiben. „Ein Wurf umfasst immerhin meist acht bis zehn Frischlinge. Das potenziert sich rasant“, sagt der Wissenschaftler.

Trotz einer Rekordzahl von knapp 90.000 erlegten Schwarzkitteln 2017/18 wächst der Bestand in der Mark unaufhörlich. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Laut Nationalpark-Chef Treichel spielt auch der Klimawandel dabei eine Rolle.

Kritiker nennen den Vorgang Schlachtung

„Früher hatten wir im Gegensatz zu heute harte Winter. Bei Eis und Schnee fanden auch Wildschweine irgendwann kein Futter mehr, der Bestand reduzierte sich spürbar.“ In den gut gefüllten Flutungspoldern der Oder seien früher ganze Rotten ertrunken. „Heute musst du das Wasser auf den Polderflächen suchen.“

Die Saufang-Methode ist aber auch unter Jägern nicht unumstritten, wissen Gleich und Mene. „Viele meiner Kollegen können das nicht, das Töten auf so nahe Distanz“, sagt der Waidmann. Kritiker würden diesen Vorgang Schlachtung, nicht Jagd nennen, ergänzt Gleich.

Doch es gehe nicht darum, die herkömmliche Jagd zu ersetzen, sondern sie zu ergänzen und den Bestand in den Griff zu bekommen. Der Wissenschaftler entwickelt für Brandenburger Jäger im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums einen Praxisleitfaden zum genehmigungspflichtigen mobilen Fallen-Wildschweinfang und hat auch Fachleute aus anderen Bundesländern geschult.

Unteres Odertal ist Saufang-Vorreiter

Den Vorwurf der Tierquälerei lassen beide nicht gelten. „Vom Fang bis zur Tötung dauert es nur wenige Minuten. Die Tiere sitzen nicht länger in der Falle, als nötig“, argumentiert Mene. Insgesamt 79 Wildschweine sind seit März vergangenen Jahres im Nationalpark „Unteres Odertal“ auf diese Weise getötet worden. „Wir waren quasi in Brandenburg Saufang-Vorreiter, weil uns die Schwarzkittel die Oderdeiche zerwühlten und sie stark beschädigten. Und wenn Gefahr im Verzug ist, müssen wir durchgreifen“, sagt Treichel.

Im Nationalpark „Unteres Odertal“ sind seit März 2018 schon 79 Wildschweine in die Fallen gelockt worden. Quelle: ZPatrick Pleul/ZB/dpa

Größere Drückjagden seien auf den Polderflächen schon mit Rücksicht auf die schützenswerte Wasservogelwelt nicht sinnvoll. In der naturbelassenen Parkregion gebe es zudem dichte Schilfgürtel und Weidenbewuchs, beides bietet gute Deckung für Wildschweine.

Inzwischen gibt es laut Gleich in Brandenburg bereits 43 Standorte für Saufängen, die meisten in Richtung der deutsch-polnischen Grenze. „Die Stimmung bei den Jägern bessert sich nach anfänglicher Skepsis. Angesichts der vorrückenden Seuche haben wir kaum noch Spielräume“, sagte er. Am Beispiel Polen könne man sehen: Hohe Wildschweinbestände brächten die Schweinpest schnell voran.

Von Jeanette Bederke