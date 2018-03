Zweieinhalb Jahre Haft für Schleuser

Frankfurt (Oder). Wegen des illegalen Einschleusens von 51 Flüchtlingen ist ein Lastwagenfahrer am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Das Amtsgericht Frankfurt (Oder) sah es als erwiesen an, dass der 47-jährige Türke Mitte September vergangenen Jahres 50 Iraker und einen Syrer illegal über die polnisch-deutsche Grenze gebracht hat.

Der Angeklagte hatte in dem Verfahren gestanden, 50 Iraker und einen Syrer illegal nach Deutschland gebracht zu haben.

Bundespolizisten hatten die Männer, Frauen und Kinder Mitte September vergangenen Jahres bei einer Routinekontrolle an der Autobahn 12 bei Müllrose (Oder-Spree) entdeckt. Sie waren auf dem Auflieger des türkischen Lastwagens zwischen ungesicherter Ladung versteckt. Der Angeklagte gab an, nicht gewusst zu haben, wie viele Flüchtlinge er illegal transportiert. Auch will er für die Schleusung kein Geld erhalten haben.

Von Jeanette Bederke