Schnee ist nicht von Dauer

Berlin/Brandenburg. Berlin und Brandenburg bleiben laut Meteorologen weiterhin schneefrei. Am Montagabend kann es zwar laut Deutschem Wetterdienst noch in weiten Teilen schneien, der Schnee schwächt sich jedoch in der Nacht zum Dienstag allmählich ab und geht von Südwesten her in Regen über. Deshalb besteht vielerorts Glättegefahr.

Kein Schnee in Sicht

Ab Dienstag soll die Temperatur auf zwischen 2 Grad in der Uckermark und 5 Grad im Havelland steigen, für Schneefall ist es dann zu warm.

Während es in Thüringen in den vergangenen Tagen zu neuen Schneefällen kam und in den Alpen Lawinengefahr droht, soll es in der Region in nächster Zeit auch vorerst keine weiteren winterlichen Niederschläge mehr geben.

Wetter am Wochenende besser

Zwar kann es bei starker Bewölkung vereinzelt regnen, aber schon gegen Ende der Woche soll sich die Wetterlage auflockern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Donnerstag kann es in einigen Teilen der Region sogar zu milden Frühlingstemperaturen von bis zu 12 Grad kommen.

