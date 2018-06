Potsdam

In Brandenburg sollen in diesem Jahr verstärkt marode und verschlissene Radwege entlang großer Straßen saniert werden. Das kündigte am Freitag Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) bei einer Sitzung im Verkehrsausschuss an. Auf dem Plan stehen danach insgesamt 20 Radwege auf einer Strecke von 51 Kilometern. Dafür stehen zehn Millionen Euro zur Verfügung – sechs kommen vom Bund, vier vom Land.

Die Landesregierung reagiert damit auch auf die massive Kritik aus den Kommunen, die eine Vernachlässigung des Radwege-Netzes beklagen. Der Bürgermeister von Trebbin (Teltow-Fläming), Thomas Berger (CDU), hatte zuletzt in einem Brandbrief an den zuständigen Landesbetrieb für Straßenwesen auf massive Missstände hingewiesen. Die Unterhaltung der Radwege werde „extrem vernachlässigt“, der Radverkehr werde im Vergleich zum Straßenbau „stiefmütterlich“ behandelt. Als Beispiel nannte er den Radweg entlang der Bundesstraße 246 zwischen Löwendorf und Schönhagen (Teltow-Fläming). Letztlich würde dies eine erhebliche Gefährdung für die Radfahrer darstellen. „Ein mit Laub oder Grasmahd verschmutzter Radweg oder die Blockade durch Zuwuchs beziehungsweise Sturmschäden sind eine erhebliche Gefährdung des Verkehrs auf diesen Wegen“, so sein Fazit.

Seit 1995 wurden 215 Millionen Euro in Radwege investiert

Mit diesen Vorwürfen im Ausschuss des Landtags konfrontiert, verwies die Ministerin auf die Radverkehrsstrategie 2030. Brandenburg habe viel investiert in den Ausbau der Radeweg und sich zu einem Fahrradland entwickelt. In Brandenburg gebe es rund 2000 Kilometer Radwege, die jeweils zur Hälfte entlang von Bundes- sowie Landesstraßen führen. Erhalt und Modernisierung von Radwegen soll Vorrang vor dem Neubau sein, so lautet das Prinzip der rot-roten Landesregierung. In den vergangenen 20 Jahren wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums rund 215 Millionen Euro in Radwege investiert. Allerdings sind viele davon inzwischen mehr als 15 Jahre alt und teils marode. Die Erhaltungskosten werden daher in den nächsten Jahren ansteigen, so die Prognose. Ministerin Schneider sagte, die Erfassung von Radwegen, die instand gehalten werden sollen, sei inzwischen beendet. Rund 80 Prozent der Radwege seien in einem guten Zustand. Das sei ein gutes Ergebnis, wenn man bedenke, dass das Gros der Radwege Anfang der 90er Jahre entstanden sei, betonte sie.

Der CDU-Abgeordnete Rainer Genilke wunderte sich über diese Sicht. Der Brief des Trebbiner Bürgermeisters Berger zeige doch, dass die Missstände bei der Instandhaltung groß seien und dies dem Radwege-Tourismus insgesamt massive entgegen stehe. Die SPD-Abgeordnete Kerstin Kircheis verwies auf einen massiven „Rückstau“ bei der Instandhaltung von Radwegen.

Grüne: Landesregierung fuhr bei Radwegen zu lange auf Verschleiß

Der Grünen-Abgeordnete Michael Jungclaus warf der Landesregierung vor, bei den Radwegen zu lange auf Verschleiß gefahren zu sein. Die Quittung für diese verfehlte Politik werde in den nächsten Jahren kommen.

In Brandenburg kümmert sich eine vom Land ins Leben gerufene Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommunen“ um eine Vernetzung der Akteure. Der Vorsitz rotiert. Derzeit ist der Landrat von Dahme-Spreewald, Stephan Loge (SPD), der Chef. Nach einer aktuellen Erhebung nutzen 13 Prozent der Brandenburger regelmäßig das Fahrrad. Der Gesamtumsatz, den der Radtourismus in Brandenburg einbringt, liege bei 850 Millionen Euro. Dazu trügen Radwanderer und Urlauber bei.

Von Igor Göldner