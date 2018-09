Ludwigsfelde

Ein Lkw-Auflieger ist am Montag gegen 4.30 Uhr auf der A10 am Schönefelder Kreuz in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam zwischen Genshagen und Ludwigsfelde-Ost vollständig ausgebrannt. Nach ersten Informationen der Polizei war der Anhänger mit Metallteilen geladen. Der Fahrer konnte die Zugmaschine noch rechtzeitig vom Anhänger trennen.

Die Feuerwehr war im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Der Autobahn-Abschnitt war zwischenzeitlich gesperrt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline