Potsdam/Berlin

Nach den Vorfällen im baden-württembergischen Ellwangen hat Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) das harte Durchgreifen der Polizei gegen gewalttätige Flüchtlinge verteidigt. „Wer unsere rechtsstaatlichen Regeln nicht akzeptiert, muss klare Grenzen aufgezeigt bekommen“, sagte Schröter am Freitag der MAZ. Er nannte die Vorfälle „besorgniserregend“. Der Rechtsstaat sei nicht auf dem Rückzug, sondern wehrhaft, betonte Schröter. In Brandenburg habe es auch schon schwierige Situationen bei Abschiebungen von Asylbewerbern gegeben. „Deswegen sind wir bereits dazu übergegangen, Abschiebungen durch starke Polizeikräfte abzusichern.“

In Brandenburg sind die Landkreise für Abschiebungen zuständig. Die Situation in den vier Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes hat sich inzwischen entspannt. Derzeit sind insgesamt 1610 der 3000 vorhandenen Plätze belegt. Zuletzt hatte es im Februar einen gewalttätigen Übergriff in der Asylunterkunft in Doberlug-Kirchhain (Elbe-Elster) gegeben. Mehrere Menschen aus Libyen und dem Tschad waren mit Messern aufeinander los gegangen, die Polizei musste eingreifen und war selbst angegriffen worden.

In Ellwangen hatten in der Nacht zum Montag bis zu 200 afrikanische Flüchtlinge die Abschiebung eines 23-Jährigen aus Togo teils gewaltsam verhindern wollen. Die Einsatzkräfte mussten ihre Aktion sogar abbrechen. Später wurde der Mann bei einem Großeinsatz gefasst. Er soll nun nach Italien abgeschoben werden, wo er erstmalig in der EU ankam, wie das Innenministerium gestern in Stuttgart mitteilte. Nach dem sogenannten Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind.

Die Vorfälle lösten eine bundesweite Debatte über eine härtere Gangart gegenüber Asylbewerbern aus. Der brandenburgische AfD-Abgeordnete Thomas Jung erklärte am Freitag, alle straffälligen, renitenten Asylbewerber müssten abgeschoben werden – „und zwar sofort“. Das Bundesinnenministerium plant sogenannte Anker-Zentren für Asylbewerber in bis zu sechs Einrichtungen in Deutschland. Dort sollen Asylverfahren vollständig abgewickelt werden. Eines der Zentren soll auch in Ostdeutschland eingerichtet werden, hieß es.

Brandenburg hält sich mit einer Bewertung der Zentren zurück. Konkrete Pläne des Bundes zur Einrichtung eines Ankerzentrums in Brandenburg sind derzeit noch nicht bekannt, sagte der Vize-Sprecher des Potsdamer Innenministeriums Lothar Wiegand. Das Innenministerium verfolge schon seit längerem das Konzept, nur noch Asylbewerber mit Bleibeperspektive in die Landkreise und kreisfreien Städte zu verteilen.

Derzeit dürfen Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu sechs Monaten bleiben. Die SPD, aber auch Landräte fordern eine Verlängerung auf bis zu zwei Jahre, bis die Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden. Der Koalitionspartner, die Linke, lehnte das von Anfang an ab. Dazu müsste das Landesaufnahmegesetz geändert werden, für das Sozialministerin Diana Golze (Linke) zuständig ist.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) warnte indes vor pauschalen Forderungen nach konsequenter Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Zwar gebe es „definitiv ein Vollzugsdefizit bei Abschiebungen“, sagte Günther den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Aber das Problem sei sehr vielschichtig: „Abschiebungen treffen oft auch die Falschen.“ Alls Beispiel nannte Günther Familien, „die seit Ewigkeiten in Deutschland leben und gut integriert sind“. Auf der anderen Seite gelinge es nicht, Menschen abzuschieben, die „hier ihr Unwesen treiben und sich nicht an unsere Gesetze halten“.

Von einer Situation wie im baden-württembergischen Ellwangen, wo zahlreiche Asylbewerber die Abschiebung eines Afrikaners verhindert hatten, gehe „kein gutes Signal aus“, sagte Günther. „Da verstehe ich die Leute, die sagen: Wir müssen die Lage in Deutschland im Griff haben.“ Er werbe allerdings dafür, dass die Politik mit Leistung überzeuge und nicht mit markanten Forderungen. Hilfreich seien die in der Großen Koalition vereinbarten Asylzentren, betonte der CDU-Politiker. „Dort kann schnell entschieden werden, ob jemand eine Bleibeperspektive hat.“

Von Igor Göldner