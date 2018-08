Brandenburg

Am Montag beginnt in Brandenburg wieder die Schule und viele Eltern kennen das tägliche Problem, wenn es darum geht, den lieben Kleinen eine leckere Lunchbox in die Schule mitzugeben, die nicht in den Tiefen des Ranzens verschwindet ...

Eines ist sicher: Pausenbrote können mehr, als nur aus einer Scheibe Salami oder Käse zu bestehen. Denn auch beim Thema Pausenbrote und Co. gilt die Devise: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! Lassen Sie im Idealfall die Kleinen mit entscheiden, wie die Stulle belegt werden soll und überraschen Sie sie ab und zu auch einmal mit einer süßen Nascherei!

So cool können Lunchboxen für die Schule sein

In unserer Bildergalerie haben wir ein paar Ideen und Inspirationen gesammelt, wie das Pausenbrot zum wahren Tages-Highlight avancieren. Und diese sind schnell und einfach umgesetzt, versprochen!

Von MAZonline