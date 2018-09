Potsdam

Aus dem „MAZ Schulreporter“ wird das Projekt MADS – das steht für „Medien an der Schule“. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unterstützt das Projekt als Schirmherrin. Teilnehmende Klassen erhalten über einen Zeitraum von sechs Monaten ein gedrucktes Exemplar der MAZ und das Digitalabo für alle Schüler direkt in den Unterricht geliefert. Das MADS-Projektbüro begleitet die Klassen in dieser Zeit mit Unterrichtsmaterial sowie aktuellen Arbeitsbögen.Die halbjährige Projektphase beginnt am 5. November. Die Zeitung in Klassenstärke gibt es dann im Dezember oder März 2019. Eine zusätzliche neue Jugendseite greift Themen der jungen Leute auf.

Anmeldungen sind für Schulen noch bis zum 22. Oktober unter www.mads.de möglich. Das MADS-Projektbüro ist für Fragen montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter der gebührenfreien Telefonnummer (08 00) 5 05 24 78 erreichbar. Ein Workshop für Lehrer in Potsdam am 17. Oktober macht fit für das Projekt. Die Projektteilnahme ist für Schulen kostenlos.