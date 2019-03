Brandenburg Fit und gesund - Schulsanitäter: Nachwuchs-Retter auf dem Schulhof Wenn sich jemand verletzt, ist er zur Stelle: Max Infanger ist Schulsanitäter am Potsdamer Schiller-Gymnasium. Seine Aufgabe nimmt er sehr ernst – eines Tages möchte der 13-Jährige Arzt werden.

Max Infanger geht in die 8. Klasse und ist Schulsanitäter am Schiller-Gymnasium in Potsdam. Quelle: Hannah Rüdiger