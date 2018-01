Schulterschluss für die Lausitzer Kohle

Potsdam. Wenn in Berlin am Wochenende offiziell die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD beginnen, rückt für Brandenburg eine der 18 Arbeitsgruppen besonders ins Blickfeld: Energie, Klimaschutz und Umwelt. Dort fällt die Entscheidung, wie es in der Lausitz mit der Kohleverstromung weitergeht und wie viele Mittel der Bund für den Strukturwandel locker machen will. In der Arbeitsgruppe sitzen auch zwei prominente Brandenburger – auf verschiedenen Seiten. Wirtschafts- und Energieminister Albrecht Gerber vertritt die SPD. Für die CDU nimmt der Landesvorsitzende Ingo Senftleben Platz. Beide haben bereits Tuchfühlung aufgenommen und wollen sich für die Interessen der Lausitz einsetzen. In der Grundfrage sind sich beide einig: Sie lehnen einen schnellen Kohleausstieg, wie es die Grünen in den „Jamaika“-Verhandlungen gefordert hatten, entschieden ab. Senftleben betonte: „Tausende Kumpel leben von der Energieerzeugung. Wir dürfen und werden keinen davon im Stich lassen.“ Je schneller die Lausitz fit für die Zukunft gemacht werden, desto besser. Gerbers Linie ist bekannt: Erneuerbare Energien allein könnten keine sichere und zuverlässige Energieversorgung gewährleisten. Deshalb könne auf konventionelle Energieträger nicht verzichten werden. „Wir brauchen die Lausitzer Braunkohle.“

Während der SPD-Minister und der CDU-Oppositionschef auf Schulterschluss-Kurs sind, dürfte interessant werden, wer sich in der SPD in der Klimafrage durchsetzt. Arbeitsgruppenchefin ist die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die für ihre Anti-Kohle-Haltung bekannt ist. Sie forderte zuletzt „einen beherzten Schritt beim Kohleausstieg“. Allerdings gibt das Sondierungspapier den Rahmen vor: Darin wurde eine umstrittene Formulierung umschifft – das Klimaziel für 2020. In der Fassung der Arbeitsgruppe hatte es noch geheißen, dieses werde „aus heutiger Sicht nicht mehr erreicht werden“. Davon ist nicht mehr die Rede. Stattdessen will eine neue Koalition nun „die Handlungslücke“ zur Erreichung des Ziels „so schnell wie möglich schließen“. Ursprünglich sollte Deutschland bis zum Jahr 2020 „mindestens“ 40 Prozent weniger Treibhausgase verursachen als 1990. Erreicht sind aber gerade einmal gut 27 Prozent. Nun soll eine Kommission sich der Frage annehmen.

Insgesamt sind sieben Märker bei den Verhandlungen dabei. SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke wird Co-Verhandlungsleiter in der Arbeitsgruppe Wirtschaft. Ex-SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz ist Mitglied der großen Verhandlungsrunde. Verkehrsminister Kathrin Schneider (SPD) ist in der Arbeitsgruppe Wohnungsbau, Mieten, Stadtentwicklung. Für die CDU sitzen die Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen in der Arbeitsgruppe Europa und Jens Koeppen in der für Digitales.

Von Igor Göldner