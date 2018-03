Schulzendorfer Kita ist Landessieger

Schulzendorf. Mit selbstgebauten Seifenkisten sind die Kinder und Erzieher der Kita „Hollerbusch“ in Schulzendorf (Dahme-Spreewald) Landessieger im bundesweiten Wettbewerb „Forschergeist“ geworden. Das Preisgeld von 2000 Euro soll am 18. April übergeben werden, wie die Deutsche Telekom Stiftung und die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ am Montag mitteilten.

Kinder lernten alles zur Seifenkiste

Beim Entwerfen und Bauen von Seifenkisten lernten die Kinder Wissenswertes über verschiedene Materialien, über die Technik und Funktionsweise der Gefährte und konnten bei einem Rennen ihre Fahrkünste unter Beweis stellen.

„Von der Idee bis zur Testfahrt meisterten die Kinder mit Feuereifer alle Herausforderungen. In der den Hang hinabrollenden Seifenkiste erlebten sie ihre Selbstwirksamkeit im besten Sinn“, hieß es von der Jury.

Besonders gute Projekte

Der Wettbewerb prämiert besonders gut umgesetzte Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik begeistert haben. 651 Kitas haben sich in diesem Jahr bundesweit beteiligt. Der Bundessieger unter den 16 Landessiegern wird am 6. Juni in Berlin gekürt.

Von MAZonline