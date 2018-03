Schwere Aufgabe für Golze und Mayer

Potsdam. Seit 2009 ist die Linke in Brandenburg Teil der Landesregierung. Das hat ihr nicht immer gut getan. Bei der Landtagswahl 2014 wäre sie fast aus der Regierung geflogen, wenn sich die CDU damals nicht so geziert und vor der Verantwortung gedrückt hätte.

Aus der langjährigen Oppositionsrolle, in der man großzügigere Sozialsysteme fordern kann, ging es hinein in eine Regierung, in der zunächst der Rotstift angesetzt wurde und kein Spielraum für Wohltaten war. Das hat dem Image der Linken geschadet.

Erfolge, die man ihr zubilligen muss, haben der Partei in Umfragen und zuletzt bei der Bundestagswahl nicht viel genutzt. Es war die Linke, die sich zuerst für die beitragsfreie Kita stark gemacht hat – zunächst gegen Widerstand in der SPD.

Wenn die Partei ihre Sichtbarkeit erhöhen will, muss sie sich im Wahljahr 2019 stärker von der SPD emanzipieren. Das ist eine schwere Aufgabe, wenn das Regierungsbündnis nicht als zerstritten wahrgenommen werden soll.

Der bisherige Landeschef Christian Görke hat das erkannt und den Weg für eine neue Doppelspitze freigemacht. In diesem Tandem wird die bisherige Landesgeschäftsführerin Anja Mayer den Part der Mahnerin und gelegentlich auch Provokateurin übernehmen müssen. Denn Diana Golze wird als Sozialministerin immer in die Kabinettsdisziplin eingebunden sein.

Lesen Sie auch:

Islam-Debatte: Görke fordert Klarstellung von Woidke

Von Torsten Gellner