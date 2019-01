Ludwigsfelde

Auf der A10 zwischen Ludwigsfelde-West und dem Autobahndreieck Nuthetal wurde die Fahrbahn in Richtung Magdeburg vollgesperrt. Eine Ableitung des Verkehrs erfolgt ab der Ausfahrt Ludwigsfelde-Ost.

Grund ist ein schwerer Unfall, der sich gegen halb zwölf am Mittag ereignete. Ein Lkw ist auf einen Schilderwagen aufgefahren. Das teilte die Polizei am Dienstagmittag auf Twitter mit. Der Aufprall war so schwer, dass der Lkw auf die Seite kippte.

Dabei wurde der 55-jährige Lkw-Fahrer eingeklemmt. Er ist schwer verletzt, aber noch ansprechbar. Zur Stunde wird er von der Feuerwehr geborgen. Es ist auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Warum der Lkw-Fahrer mit dem Schilderwagen kollidierte ist derzeit noch unklar.

