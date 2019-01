Lehnitz

Auf der Ortsverbindung L211 zwischen Lehnitz und Summit kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Ein Autofahrer war in Richtung Lehnitz unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, nach links in den Gegenverkehr fuhr, dort gegen einen Baum prallte und sich schließlich überschlug. Der Wagen blieb nach mehreren Metern im Wald auf einem Weg liegen. Bei Ankunft der örtlichen Feuerwehr, hatte sich der Fahrer des Wagens bereits aus dem Wrack befreien können. Durch den Aufprall wurde der Wagen stark beschädigt. Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte massive Straßenglätte.

