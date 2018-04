Volker Freitags Schüler lernen in der digitalen „Wolke“ – er ist Leiter des Marie-Curie-Gymnasiums in Ludwigsfelde. Es ist die einzige Schule im Land Brandenburg, die die Schul-Cloud testet. Wie das in der Praxis funktioniert und welche Tücken die Cloud im Schulalltag birgt, erzählt der Schulleiter im MAZ-Interview.