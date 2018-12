Brandenburger Vorstadt

Zu einem versuchten Sexualdelikt sucht die Polizei Zeugen. Am Reinhold-Mohr-Ufer war am Mittwoch zwischen 16 und 16.30 Uhr eine Frau schwer belästigt worden. Als sie sich auf dem Uferweg ans Wasser stellte, bemerkte sie plötzlich einen Mann hinter sich, der nach Alkohol roch und sie plump ansprach. Unvermittelt drückte er die Frau auf den Boden und wollte sexuelle Handlungen an ihr begehen. Als plötzlich sein Handy klingelte, ließ er von ihr ab und verschwand in Richtung Innenstadt. Der soll 185 cm groß sein, ist hellhäutig, etwa 45 Jahre alt, war dunkel gekleidet und trug eine orangefarbene Mütze.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZ-online