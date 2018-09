Brandenburg

Ob ein Familienausflug mit der Familie, eine Tour mit sportbegeisterten Freunden oder ein Erlebnis in der Natur – Brandenburg bietet zahlreich Ziele für Erlebnisse, Abenteuer und Erinnerungen mit den Liebsten und wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, wird die Sache perfekt.

Hier sind 7 Ausflugstipps, die einen Besuch wert sind! Also, nichts wie los!

Tierpark Kunsterspring bei Neuruppin

Ruhe und Entspannung in der Natur treffen im Tierpark Kunsterspring auf faszinierende Tiere und Pflanzen. Absolutes Highlight derzeit: die drei Wolfsjungen Arik, Boris und Bela.

Besonders der tierische Nachwuchs, wie hier im April 2018, lockt immer wieder zahlreiche Besucher in den Tierpark Kunsterspring. Quelle: Peter Geisler

Kahnfahrt im Spreewald

Dass sich der Spreewald ganz wunderbar mit dem Kanu oder dem Paddelboot erkunden lässt, ist sicherlich kein Geheimnis mehr. Warum das Ganze aber nicht noch etwas gemütlicher angehen lassen und sich durch den Spreewald schippern lassen?

Vor allem Touristen freuen sich über die Spreewald-Erkundung im Kahn, die informativ und erholsam zugleich ist. Quelle: dpa

Fläming-Skate

Zugegeben, Inline-Fahrer werden Ihnen auf der Fläming-Skate vermutlich am meisten begegnen, doch auch Fahrräder, Skate- und Longboards oder auch Rollstühle sind hier gerne gesehen, denn die Fläming-Skate ist für alles da, was rollt!

Mit rund 230 Kilometern handelt es sich um die längste zusammenhängende Strecke dieser Art in Europa und damit nicht genug: Mit einem speziell für Radler und Skater angepasstem Bodenbelag lädt die Strecke zu coolen Ausflügen auf Rollen ein.

Skater-Familie aus Berlin an einer Übersichtskarte auf der Fläming-Skate auf dem Rundkurs 2 zwischen Jänickendorf und Kolzenburg. Quelle: MAZ-Archiv

Schiffshebewerk Niederfinow

Hier werden nicht nur Kinderaugen groß: Deutschlands ältestes noch betriebenes Schiffshebewerk lässt riesige von riesigen Seegiganten bis hin zu kleinen Jollen einen Höhenunterschied von satten 36 Metern überwinden. Führungen geben Einblick in den Alltag des Hebewerks und auch die Ausstellung im Schiffergasthaus ist absolut sehenswert.

Seit mehr als 80 Jahren werden in Niederfinow Schiffe auf dem Havel-Oder-Kanal auf die richtige Ebene gehoben. Quelle: MAZ

Schloss Rheinsberg

Das Schloss Rheinsberg in Landkreis Ostprignitz-Ruppin war nicht nur das Vorbild für Schloss Sanssouci, vielmehr residierte dort einst der junge Kronprinz Friedrich II., ehe er den Thron bestieg. Hier kommen nicht nur Romantiker, sondern auch Architektur- und Geschichtsfans voll auf ihre Kosten.

Rheinsberg liegt nördlich von Berlin. Quelle: Peter Geisler

Kürbisausstellung in Klaistow

Habt ihr schon mal so viele Kürbisse gesehen? Bei der Kürbisausstellung „Klaistow Maximus“ in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) dreht sich in diesem Jahr alles um die Römer und Gallier.

Neben den Helden Asterix und Obelix ist auch Cäsar dargestellt. Sogar römische Bauten wurden nachgebaut – alles aus dem orangenen Gemüse. Dazu gibt es auch Kürbisschnitzen und für den Hunger Kürbiseis, -kuchen und Kürbis in seiner ursprünglichen Form.

Der Hof ist täglich von 8-18 Uhr geöffnet.

Die Kürbisausstellung beschäftigt sich mit Asterix und Obelix. Quelle: privat

Fahrradfahren am Scharmützelsee

Den Scharmützelsee mal mit dem Fahrrad umrunden, begleitet von Musik und zwischendurch lustigen Pausen? Kein Problem. Beim Rad-Scharmützel am 2. September.

Los geht es um 10 Uhr an einer der folgenden Punkte: Storkow (Marktplatz), Bad Saarow (Hafen), Fürstenwalde (Markt), Wendisch Rietz (Festwiese), Diensdorf-Radlow, Reichenwalde, Dahmsdorf, Herzberg und Lindenberg.

Gefahren werden können verschiedene Runden: von zwölf Kilometern für den Einsteiger bis zu 100 Kilometer für die Profiradler.

Fahrradfahren ist gesund und hält fit (Symbolbild). Quelle: Mirgeler/dpa

Von MAZonline