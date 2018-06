Potsdam

Stühlerücken in der Machtzentrale: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) trennt sich nach nicht einmal zwei Jahren von seinem Staatskanzleichef Thomas Kralinski und baut erneut seine Regierungszentrale um. Neuer Chef der Staatskanzlei wird der bisherige Staatssekretär für Bundesangelegenheiten Martin Gorholt. Dessen Amt in Berlin übernimmt der Kralinski, der bereits von 2014 bis 2016 in dieser Funktion war. Woidke begründete den Wechsel am Montagvormittag mit wachsenden Aufgaben in der Staatskanzlei.

Es gebe eine neue Arbeitsaufteilung, diese Entscheidung sei in großer Übereinstimmung mit den Betroffenen getroffen worden. „Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagte Woidke, der sich bereits 2016 von seinem Staatskanzleichef Rudolf Zeeb getrennt hatte – wegen massiven Vertrauensverlustes. Damals hatte er sich mit Zeeb überworfen, seinen Regierungssprecher ausgewechselt und Kralinski geholt. Er sollte Woidke das „geräuschlose“ Regieren sichern.

Gorholt übernimmt Flughafenkoordination

Gorholt wird auch neuer Flughafen-Koordinator. Der bisherige Koordinator Rainer Bretschneider geht in den Ruhestand, bleibt aber Chef des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft.

Neuer Beauftragter des Ministerpräsidenten für die Lausitz mit Ansiedlung in der Staatskanzlei wird der bisherige Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium Klaus Freytag. Der Mann kommt vom Fach: Freytag, Jahrgang 1960, ist studierter Bergbau-Ingenieur. Er studierte und promovierte an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.

Nach Brandenburg kam er nach der Wende, wo er zunächst Abteilungsleiter im damaligen Oberbergamt Brandenburg wurde. 2004 wurde er Präsident des Landesamts für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, zuletzt war er auch Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium.

Kralinski bleibt zuständig für das Landesmarketing

Eine weitere Regierungsumbildung werde es nicht geben, betonte Woidke, der sich ausdrücklich vor Umwelt- und Agrarminister Jörg Vögelsänger stellte, der häufiger wegen Problemen bei der Fördermittelauszahlung in die Kritik geraten war. An der umstrittenen Landesmarketingkampagne liegt die Abberufung Kralinskis nicht, machte Woidke deutlich. Kralinski bleibe sowohl zuständig für das Landesmarketing als auch für die Digitalisierung.

Von Igor Göldner