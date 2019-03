Potsdam

Die fünfte Jahreszeit herrscht in Brandenburg – und die Märker Jecken lassen es sich nicht nehmen, das gebührend zu feiern. In vielen Karnevals-Vereinen werden Büttenreden gehalten und die Mitglieder zeigen bei der Wahl ihrer Kostüme, was an Kreativität und Einfallsreichtum in ihnen steckt. Wir zeigen in einer Auswahl an Bildern, wie bunt es dabei in den verschiedenen Vereinen zuging.

Mit seiner 1. Prunksitzung der 55. Saison startete der Brandenburger Karnevals-Club (BKC) am Sonnabend in die Sitzungswochen. Im Brandenburger Theater gab es dabei jede Menge Büttenreden und Tanzeinlagen.

Der Brandenburger Karnevals-Club Havelnarren (KCH) feiert derzeit mit seiner 50. Saison ein rundes Jubiläum. Im Stahlpalast wurde nun eine Jubiläumssitzung mit einem Best-of-Programm und einer Lasershow veranstaltet.

Die Wittstocker Karnevalisten des WCC feierten mit anderen Vereinen aus Brandenburg und Mecklenburg ihren 30. Geburtstag in der Stadthalle.

Der Fest- und Traditionsverein Groß Köris hatte am Wochenende zur 107. Fastnacht in die Mehrzweckhalle nach Groß Köris eingeladen. Neben Tanz bei Livemusik erlebten die Besucher ein Programm, vorgeführt von den Vereinsmitgliedern.

Die Grüneberger feierten in diesem Jahr ihren Fasching auf asiatisch. Die Kreativität der Gäste war erstaunlich.

Ausgelassene Stimmung und fantasievolle Kostüme –die zweite Prunksitzung des Premnitzer Carnevalclubs hatte einiges zu bieten.

Vier kleine Prinzenpaare standen bei der Karnevalsparade durch Lehnin im Mittelpunkt. Nach dem Umzug durch die Straßen wurde es im Saal des Café Niewar bei einer bunten Faschingsparty richtig voll.

Tanzende Weltrekordlerinnen, Saalpolizisten, das Männerballett und Frauen in mexikanischen Outfits feierten am Wochenende den Brücker Karneval.

Schrill und bunt ging es zu beim Rentnerkarneval in Karstädt.

Von RND/mot