Das Wetter hat in den meisten Regionen Brandenburgs noch lange gehalten. Und so zogen zu Christi Himmelfahrt - in der Mark vor allem als Männertag bekannt - die Herren der Schöpfung in Gruppen durch die Lande und ließen es sich gut gehen.

Zur Galerie Donnerstag, 10. Mai 2018 – An diesem sonnigen und warmen Christi Himmelfahrt – hier vor allem als Männertag bekannt – ging es gewohnt feucht-fröhlich zu. Viele Herren der Schöpfung nutzten den Feiertag für gemeinschaftliche Ausflüge in Biergärten und Kneipen.

Ursprünglich hatte der Männertag mit Saufgelagen nur wenig zu tun. Stattdessen hat der Feiertag historische Wurzeln, die bis ins Mittelalter zurückreichen.

Auch in den kommenden Tagen gibt es viele Möglichkeiten zu feiern und etwas zu unternehmen.

