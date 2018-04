Potsdam

Es sind erschreckende Zahlen, die am Sonnabend öffentlich wurden. Die Gewalt an Brandenburger Schulen hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen. Das hat eine Umfrage der Deutschen-Presseagentur ergeben.

Vor allem die Zahl der schweren Körperverletzungen ist deutlich gestiegen. Sie ist 2017 im vergleich zu 2016 um 44 Prozent gestiegen. Vergangenes Jahr sind 185 Fälle registriert worden. Erschreckend. In der Hälfte der Fällen waren die Opfer Lehrer. Lehrer- und Polizeigewerkschaft äußern sich besorgt. Der Lehrerverband fordert mehr Personal und Konzepte zur Gewaltprävention.

Die MAZ dokumentiert einige erschreckende Fälle von Gewalt an Brandenburger Schulen.

Junge kollabiert nach Schlägerei an der Schule

Juni 2017: Ein Streit zwischen zwei Schüler an der Oberschule in Brück (Potsdam-Mittelmark) eskaliert. Dort gerieten ein 13 und ein 14 Jahre alter Junge aneinander, es setzte Schläge. Die Streithähne trennten sich, der Ältere ging zurück in den Unterricht. Der 13-Jährige hingegen brach auf der Straße zusammen.

Bewaffneter Junge (14) versetzt Schule in Angst

Juli 2016: Ein Jugendlicher taucht vermummt und mit einem langen Messer bewaffnet in einer Grundschule in Potsdam auf. Ein Lehrerin meldete sich bei der Polizei. Der Jugendliche und seine zwei Begleiter verschwanden, bevor die Polizei kam.

Schüler rastet aus und schlägt seinen Lehrer

Juni 2016: Im Landkreis Oberhavel schubst ein 15-jähriger Schüler seinen Lehrer und schlägt diesen ins Gesicht. Zuvor hatte der Lehrer den Schüler gebeten, die Kopfhörer abzusetzen.

Schüler geht mit Schere auf eine Lehrerin los

Juni 2017: Ein 13-jähriger Schüler greift seine Lehrerin an der Linden-Schule in Oranienburg mit einer Schere an. Die Lehrerin blieb unverletzt, der Junge wurde nach dem Vorfall zunächst vom Unterricht befreit.

Schläge und Tritte auf dem Schulhof

April 2018: Ein 15 Jahre alter Schüler wird bei einer Schlägerei auf einem Schulhof in Rathenow (Havelland) verletzt. Zuvor war eine Gruppe von sieben Jugendlichen in Streit geraten.

Achtjähriger schlägt Neunjährigen auf Schulhof

März 2018: In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) geraten ein achtjähriger und ein ein Jahr älterer Schüler in Streit. Der Jüngere tritt seinem Opfer in den Rücken und Genitalbereich.

Von MAZonline