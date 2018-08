Prenzlau

Wenn Cornelia Bohn an ihrer kupfernen Whisky-Destillerie steht, ist sie in ihrem Element. „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Es ist einfach eine Leidenschaft“, sagt die frühere Apothekerin. Vor neun Jahren hat sie in einem Feldsteingewölbe des ehemaligen Gutshofes in Schönermark (Uckermark) damit begonnen, ihren lang gehegten Traum umzusetzen: eigenen Whisky brennen. Ihren ersten, dreijährigen „Preussischen Whisky“ verkaufte sie 2012.

Schon ihr Begrüßungsgeld zur Wende investierte die Schwedterin (Uckermark) einst in eine Whisky-Flasche. „Beim Stichwort Whisky dachte ich an Freiheit und Abenteuer - alles das, was wir in der DDR nicht hatten“, beschreibt die 53-Jährige. Ein Barkeeper in Berlin hielt ihr dann einen Vortrag über den vielschichtigen Charakter von Whisky, dem seiner Ansicht nach „komplexesten Getränk der Welt“.

Zur Galerie Hochprozentiges aus der Uckermark wird bei Besuchern der Region immer beliebter. Produkte der drei uckermärkischen Brennereien seien inzwischen ein neues Zugpferd, sagt Anett Hoppe, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Uckermark.

In den Jahren danach besuchte Bohn dann viele Destillerien, vor allem in Schottland, bevor sie sich selbst ans Maischen und Destillieren machte. Inzwischen verkauft sie nur noch Whisky aus geräuchertem Gerstenmalz, den sie fünf Jahre lang in Eichenholzfässern gelagert hat.

Ein halber Liter kostet 80 Euro

„Im Alter bekommt er mehr Aroma. Das Klima hat Zeit, sich mit einzubringen“, beschreibt Bohn. Sie verwendet nur noch Bio-zertifizierte Rohstoffe, um tatsächlich ein hochwertiges Produkt zu schaffen. Seit 2015 kann sie vom eigenen, bernsteinfarbenen Single Malt tatsächlich leben. Dabei sind es nur 20 Fässer mit je 225 Litern, die sie pro Jahr in ihrem Ein-Frau-Betrieb produziert. Expandieren möchte sie nicht, sagt Bohn. „Meine Währung ist auch die Zeit, je länger der Whisky lagert, um so besser wird er.“

Der „Preussische Whisky“, dessen Logo ein Pferd mit Pickelhaube ist, hat seinen Preis. Ein halber Liter in edler Verpackung kostet 80 Euro. Bohn verkauft hauptsächlich an Fachhändler und mit wachsendem Erfolg auch online.

Sie brauche nicht viel Geld, um sich ihr Leben zu leisten, sagt sie. „Ich muss nicht in den Urlaub fahren, ich lebe ja in der Uckermark.“ Für Touristen wäre Bohns Destillerie ein interessantes Objekt - doch die 53-Jährige hat keine Zeit, sich um Besucher zu kümmern und kein Geld, um dafür extra jemanden einzustellen, wie sie unumwunden sagt.

Blätterlein setzt auf Tourismus

Komplett auf den Tourismus und eine ganze Produktpalette setzt hingegen die Grumsiner Brennerei in Altkünkendorf (Uckermark). In diesem Dorf ist es der Getreidespeicher eines früheren Gutes, der zum Ambiente einer Brennerei wurde.

Der gebürtige Sachse Thomas Blätterlein hat vor mehr als zehn Jahren seine Pflegedienstfirma in Eberswalde verkauft, um in unmittelbarer Nachbarschaft zum UNESCO-Weltnaturerbe „Buchenwald Grumsin“ noch einmal neu anzufangen und mehrere Hundertausend Euro zu investieren.

Seit 2015 werden in der Brennerei, die neben Blätterlein drei Mitarbeiter hat, Früchte umliegender Streuobstwiesen vergoren, Korn regionaler Erzeuger doppelt gebrannt, Gerstenmalz gemaischt und destilliert. Obst- und Kornbrände, Liköre und Gin werden unter dem Logo eines martialisch anmutenden Mammuts in Fachgeschäften und touristischen Anlaufpunkten der Region verkauft. „Wir könnten weitaus mehr produzieren, uns fehlen aber Lagerkapazitäten“, bedauert Blätterlein. Genaue Zahlen nennt er nicht.

Hochprozentiges als Zugpferd

In Altkünkendorf ist alles auf Gäste ausgerichtet, die der 52 Jahre alte Brennereichef auch gern herumführt und für die er ganze Familien- oder Firmenfeiern ausrichtet - in unmittelbarer Nachbarschaft seiner Fässer mit den edlen Tropfen.

„Händler gewinnt man über Kunden. Und die sind sehr interessiert daran, wie genau ein Produkt entsteht“, sagt Blätterlein. Deshalb dürfen sie bei ihm jetzt sogar ihren Whisky selbst herstellen, der in 5- bis 70-Liter-Fässern dann drei Jahre reift. Denn Whisky ist das neueste Produkt, dass die Palette der Grumsiner Brennerei ab dem Herbst dieses Jahres bereichern soll. Kosnkurrenz zum „Preussischen Whisky“ aus Schönermark sieht er nicht. Bohn sei ständig ausverkauft, die Grumsiner würden erst beginnen.

„Vor mehr als 100 Jahren gab es viele Brennereien in der Uckermark“, sagt Blätterlein. Heute sind es drei, konkretisiert Anett Hoppe, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Uckermark. Neben Schönermark und Altkünkendorf hat sich auch die Brennerei am Dreieckssee in Melzow etabliert, mit der Verarbeitung von regionalem Obst. Jeder der drei Produzenten finde seinen Markt, Konkurrenz sehe sie da nicht. „Touristen fragen inzwischen gezielt nach Hochprozentigem, mit dem sie die Uckermark verbinden“, sagt Hoppe und spricht von einem neuen Zugpferd.

Von dpa