So hat Brandenburg den Jahreswechsel gefeiert

Potsdam. Jeder feiert auf seine ganz eigene Art – das ist besonders am Silvesterabend gut zu sehen. Denn während die einen zum Tanzen ausgehen, feiern andere ruhig mit Freunden, wieder andere gehen ins klassische Konzert.

Die einen haben gemütlich zuhause gefeiert, andere im Kreise ihrer Freunde oder Familie. Und wieder andere zog es in die Ferne. Die MAZ-Leser haben auf ganz unterschiedliche Art Silvester gefeiert und uns davon auf Facebook Fotos geschickt.

Fotos aus der Silvesternacht

In Brandenburg haben vergangene Nacht die Menschen den Jahreswechsel auf ganz unterschiedliche Art gefeiert. Wir waren mit unseren Reportern unterwegs und zeigen in unseren Bildergalerien die schönsten Fotos. Auch am nächsten Morgen haben wir unsere Fotografen losgeschickt. Denn während viele noch ihren Kater ausschliefen, waren einige Frühaufsteher schon zum Neujahrs-Sport unterwegs.

Gemütlich, mit Raketen und Freunden oder mit einem Tanz – die Brandenburger haben auf ganz unterschiedliche Art den ersten Tag des Jahres 2018 begrüßt. Wir blicken zurück auf die Silvester und zeigen die schönsten Fotos.

Das Neujahrsbaby heißt Emil Bastian

Einige wenige Brandenburger haben vom Silvesterfeuerwerk nicht viel mitbekommen. Sie waren stattdessen im Krankenhaus, um einen neuen Erdenbürger zu begrüßen. Emil Bastian Friedrich erblickte in Potsdam um 1.07 Uhr das Licht der Welt und ist damit wohl das erste Brandenburger Neujahrsbaby. Auch in anderen Regionen wurde Nachwuchs gefeiert.

Emil Bastian mit seinen stolzen Eltern Martin Weise und Franziska Friedrich. Quelle: Christel Köster

Sportlicher Neujahrslauf

Warum das neue Jahr nicht mal sportlich beginnen? Das haben sich rund 60 Brandenburger gedacht und haben am Montag den Neujahrslauf in Stahnsdorf absolviert

Rund 60 Teilnehmer sind am Neujahrstag beim Neujahrslauf in Stahnsdorf an den Start gegangen.

Eisbader starten erfrischt ins neue Jahr

Feucht-fröhlich ging das neue Jahr in der Prignitz und in Potsdam-Mittelmark. Die "Cumlosener Brackratten" stießen im Wasser mit einem Glas Sekt aufs neue Jahr an. Den Eisbadern im Waldbad Borkheide war es nicht kalt genug: Sie brachten riesige Eiswürfel mit.

Ein Prosit auf 2018! Quelle: Kerstin Beck

