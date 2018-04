Berlin

Mit dem Start ins Wochenende droht in der Bundeshauptstadt ein Verkehrschaos. In der Nähe des Hauptbahnhofs wird eine Bombe entschärft. Um 10 Uhr soll der Hauptbahnhof gesperrt und geräumt werden. Züge werden dort ab 11.30 Uhr nicht mehr halten. Am frühen Nachmittag soll, wenn alles glatt läuft, der Zugverkehr wieder aufgenommen werden. Ob das klappt, hängt davon ab, wie schnell der Sperrkreis geräumt wird und die Bombe entschärft wird.

Die MAZ begleitet den Tag im Liveticker. Vor allem für Potsdam-Berlin-Pendler wird Freitag ein harter Tag. Denn: Regional- und S-Bahn sind von den Einschränkungen am Hauptbahnhof betroffen. Wir erklären, wie Sie mit der S-Bahn und dem Regionalzug von Berlin nach Potsdam kommen – und umgekehrt.

So kommen sie mit der S-Bahn ans Ziel

Bei der S7, der Linie, die von Berlin nach Potsdam fährt, kommt es wegen der Sperrung des Bahnhofs zu Einschränkungen. Die Bahn fährt am Freitag nicht durch, da die Strecke zwischen Friedrichstraße und Tiergarten unterbrochen wird. Zwischen Friedrichstraße und Tiergarten fahren dafür Busse. Wer etwa von Berlin-Ostkreuz nach Potsdam fahren will, muss entweder mehr Zeit einplanen. Sinnvoll aber ist es, den Sperrkreis zu umfahren. Zum Beispiel mit der Ringbahn. Ab Ostkreuz kann man zum Beispiel bis Westkreuz fahren und dann in die S7 umsteigen. Auch mit der U-Bahn-Linie 2 kann man den Sperrkreis umfahren.

So kommt man mit der Regionalbahn ans Ziel

Bis etwa 10 Uhr sollte der Verkehr bei der Regionalbahn 1 von Berlin nach Potsdam reibungslos laufen. Ab 10 Uhr halten die Züge dann nicht mehr am Hauptbahnhof. Ab 11.30 Uhr wird es dann etwas schwieriger. Züge in Richtung Potsdam fahren erst ab Berlin Zoologischer Garten, der kann mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 erreicht werden. Auch die U-Bahn-Linien 1, 2 und 9 fahren den Bahnhof an. Wer kann, nutzt die Regionalbahn am besten vor 10 Uhr. Die letzten Züge des RE1 halten laut Bahn um 9.09, 9.19, 9.39 und 9.49 Uhr am Hauptbahnhof. Die Züge um 10.09, 10.19, 10.39 und 11.09 Uhr fahren zwar noch durch den Bahnhof, halten aber nicht. Danach wird der Zugverkehr eingestellt. Die ersten Züge, die vom Bahnhof Zoo in Richtung Potsdam starten: 10.44 Uhr, 11.14 Uhr.

So bleiben Sie auf dem Laufenden

Nehmen Sie nach Möglichkeit ein Handy mit, um im Internet Fahrpläne abrufen oder sich bei Twitter informieren zu können. Die wichtigsten Adressen sind.

- S-Bahn Berlin

- BVG (U-Bahn, Bus, Tram)

- Deutsche Bahn

- Bundespolizei Berlin

- Berliner Polizei

Wichtige Telefonnummer

Fragen zum Regionalverkehr beantwortet der Kundendialog von DB Regio Berlin/Brandenburg unter (0331) 235-6881.

Reisende können sich über die Einzelheiten beim S-Bahn-Kundentelefon unter (030) 297-43333 informieren.

Von MAZonline