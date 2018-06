Potsdam

Die Brandenburger Polizei wehrt sich gegen Kritik an zu langen Anfahrtszeiten. Über ihre Facebook-Seite veröffentlichte das Social-Media-Team des Polizeipräsidiums am Donnerstag eine Übersichtskarte von Brandenburg mit deutlich schnelleren Interventionszeiten. Demnach ist die Polizei im Schnitt binnen 16 Minuten am Ort.

Die Angaben stehen scheinbar im Widerspruch zu Aussagen des Innenministeriums. In einer Antwort auf eine parlamentarischen Anfrage der CDU-Fraktion hatte das Ministerium mitgeteilt, dass es je nach Landkreis teilweise bis zu 30 Minuten dauert, bis die Polizei vor Ort ist.

Die Daten stammen vom April 2018. Demnach dauerte es in Ostprignitz-Ruppin im Schnitt 22:37 Minuten, bis die Polizei da war, in Märkisch-Oderland sogar 30:50 Minuten.

Doppelt so schnell unterwegs

Die sogenannten Blaulichtzeiten, die das Präsidium nun veröffentlichte, sind deutlich schneller. In Ostprignitz-Ruppin brauchte die Polizei im April demnach 13:31 Minuten bis zum Einsatzort, in Märkisch-Oderland 15:48 Minuten.

So lange braucht die Polizei mit Blaulicht in Ihrer Region

Polizeisprecher Torsten Herbst vom Polizeipräsidium erklärt den Unterschied: „Bei den Blaulichtzeiten handelt es sich um Einsätze, wo es die Abwehr von Gefahren für Leib und Leben geht und wir mit Blaulicht unterwegs sind“, sagte er. Bei Autounfällen mit Personenschäden, bei Raubdelikten, Überfällen oder Schlägereien könne die Polizei ihre „Sonder- und Wegerechte“ nutzen und sich ein Recht auf freie Bahn verschaffen.

Das Innenministerium hatte die allgemeinen Interventionszeiten veröffentlicht. Darunter fallen laut Herbst auch Einsätze, die nicht so dringlich sind, als dass die Polizei mit Blaulicht anrücken würde. Klassisches Beispiel: Der Datscheneinbruch, der nach einigen Tagen erst vom Besitzer entdeckt wird. „Das ist für uns kein Blaulichteinsatz“, so Herbst. „Wenn es aber um Gefahr für Leib und Leben geht, sind wir im Schnitt in 16 Minuten da.“

Von Torsten Gellner