So schön waren die Osterfeuer in Brandenburg

Potsdam. Am Samstagabend traten viele Brandenburger an die kalte Märzluft und wärmten sich an den traditionellen Osterfeuern – der Regen konnte sie nicht abhalten.

Kreativstes Osterfeuer in Trechwitz

In diesem Jahr brannte ein aus Holz nachgebautes Kolosseum. In den vergangenen Wochen haben mehrere Mitglieder des Trechwitzer-Jugend-Vereins das riesiges Osterfeuer aufgebaut.

Die Trechwitzer lassen sich jedes Jahr zu Ostern eine neue Idee einfallen. Sie gestalten ihr traditionelles Osterfeuer immer besonders kreativ. Dieses Jahr wurde ein Nachbau des antiken Kolosseums in Rom in Brand gesteckt. Zur Bildergalerie

Das Kolosseum war mehrere Meter hoch und war der antiken römischen Sehenswürdigkeit nachempfunden. Laut Veranstalter kamen etwa 1500 Menschen, um sich das spektakel anzuschauen.

Von MAZonline