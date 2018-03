So wird das Wetter am Wochenende

Potsdam. Es bleibt kalt in Brandenburg. Zweistellige Minusgrade soll es am bevorstehenden Wochenende zwar kaum noch geben. Doch auch die Sonne verzieht sich bald. Zum Start in die neue Woche könnte es sogar wieder gefährlich glatt werden.

Im Verlauf des Freitags bleibt es zunächst trocken. An vielen Orten zeigt sich die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem Nordost- bis Ostwind liegen die Höchstwerte zwischen minus 6 und minus 3 Grad. Auch in der Nacht zum Sonnabend ist es laut Deutschem Wetterdienst größtenteils klar und frostig kalt bei bis zu minus 12 Grad.

Kalt aber sonnig: So wie auf der Neustädter Havelbucht in Potsdam dürfte es am Freitag und Samstag an vielen Orten Brandenburgs aussehen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Am Sonnabend scheint neben vorüberziehenden Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Es bleibt also weitestgehend trocken in Brandenburg. Die Temperatur steigt auf minus 3 bis minus 1 Grad. Auch am Wochenende setzt sich also der Sonnentrend im winterlichen Brandenburg fort.

Ab Sonntag wieder Plusgrade in Brandenburg

In der Nacht zum Sonntag bleib Brandenburg noch frei von Niederschlag. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 5 und minus 9 Grad.

Wind und kalte Temperaturen sorgten für dieses Wetter-Phänomen am Pätzer Vordersee (Dahme-Spreewald): Durch den Wellengang bildeten sich an den Schilfstängeln über der Wasseroberfläche eisige Gebilde. Quelle: Wolfgang Purann

Am Sonntag ist es wechselnd bis stark bewölkt. Von der Prignitz bis zur Elbe-Elster-Niederung fallen in der zweiten Tageshälfte hier und da ein paar Schneeflocken oder Regentropfen, sonst ist es aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 Grad im Norden und 5 Grad im Süden Brandenburgs.

Achtung: Glättegefahr am Montagmorgen

In der Nacht zum Montag kann aus starker Bewölkung vereinzelt etwas Schnee oder Regen fallen. Dann besteht Glättegefahr. Die Temperatur geht auf 0 bis minus 4 Grad zurück. Eisflächen sollten die Brandenburger dennoch weiter meiden, denn das Risiko, einzubrechen, ist weiter hoch.

Am Montag überwiegt dann weiter starke Bewölkung. Nur in der Niederlausitz zeigt sich gelegentlich die Sonne. Dazu kann es zeit- und gebietsweise etwas Schnee oder Regen geben.

Besonders am Vormittag kann es streckenweise glatt werden. Die Temperatur erreicht 4 bis 8 Grad. Der Wind weht schwach.

