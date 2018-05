Potsdam

Laut Deutschen Wetterdienst bleibt es am heutigen Montag noch sommerlich. Am Nachmittag werden in der Region Brandenburg-Berlin Temperaturen von bis zu 28 Grad erreicht. Ab Dienstag wird es mit den sommerlichen Temperaturen dann laut DWD-Vorhersage aber für einige Tage vorbei sein.

Am Dienstag soll es in der Region zu Regenschauern kommen, in einigen Orten sind sogar kurze Gewitter möglich. Das Thermometer steigt auf 21 bis 24 Grad. Für Mittwoch werden nur noch Höchsttemperaturen von etwa 20 Grad vorhergesagt. Gebietsweise sind Regen und Gewitter möglich. Am Donnerstag soll es mit 17 bis 19 Grad noch mal etwas kälter werden. Im Osten der Region könnte etwas Regen fallen, sonst soll es trocken bleiben.

Bis Sonnabend bleiben die Höchsttemperaturen um die 20 Grad. Erst danach wird es wieder etwas wärmer. Laut Vorhersagen pendeln sich die Höchsttemperaturen bis Ende des Monats bei rund 25 Grad ein.

