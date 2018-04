Brandenburg Wetter - Der April zeigt sich von seiner Sommer-Seite Der April ist bekannt für seine Wetterkapriolen – mit den aktuellen lässt sich aber sehr gut leben. Am Wochenende kann es in der Region um die 25 Grad warm werden. Aber ab Montag wird es dann wieder kälter.

Bereits Anfang April zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. So wie hier am Havel-Ufer in Potsdam. Am Wochenende kann es dort bis zu 25 Grad warm werden. Quelle: Martin Müller