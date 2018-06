Potsdam/Berlin

Unwetter sind am Freitag über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Während in Berlin der Flugverkehr zeitweilig behindert wurde, gab es aus Brandenburg zunächst keine Schadensberichte. Für Sonnabend gab der Deutsche Wetterdienst am Morgen zunächst Entwarnung – und hob die Unwetterwarnungen wieder auf. Die Bilder der Gewitter-Nacht:

Zur Galerie Mit Starkregen und Gewittern zogen am Freitag Unwetter über Brandenburg und Berlin hinweg.

Von sag/MAZ online