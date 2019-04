Brandenburg Start-up aus Potsdam - Erster Solar-Radweg nach Schwelbrand außer Betrieb Im November 2018 wurde der erste Solarradweg Deutschlands eröffnet. Der Erbauer: Das Potsdamer Start-up „Solmove“. Wegen einer Störung musste die Strecke abgeschaltet werden. Geschäftsführer Donald Müller-Judex sieht darin nur einen Schritt bei der Einführung einer neuen Technologie.

Der erste Solarradweg in Deutschland wurde im November 2018 in Liblar, einem Ortsteil von Erftstadt (NRW). Geschaffen wurde die 90 Meter lange Strecke von dem Potsdamer Start-up "Solmove", das Wege als Energiequelle nutzen will. Quelle: Solmove