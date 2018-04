Werder

Dem größten Volksfest in Ostdeutschland droht ausgerechnet am Startwochenende ein Anreisechaos. Wegen Personalmangels fallen die Sonderzüge zum Baumblütenfest aus. Das hat die Deutsche Bahn am Freitag mitgeteilt. Geplant war, dass von Berlin nach Werder stündlich der sogenannte „Baumblüten-Express“ fährt. Dieser wird am 28. und 29. April ersatzlos gestrichen.

„Durch die lang anhaltende und ungewöhnlich intensive Grippewelle gab es in den letzten Monaten Personalengpässe. Auch jetzt im April sind noch Auswirkungen davon zu spüren“, sagte ein Bahnsprecher am Freitag. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg informierte auf Twitter über die Zugausfälle. Besucher können sich vor der Anreise bei der Onlineauskunft der Bahn informieren, welche Züge fahren.

Festbesucher kommen jedoch weiterhin mit dem Zug nach Werder. Der RE1 fährt alle 30 Minuten von Berlin nach Werder. Auch der RB22, der von Königs Wusterhausen über Schönefeld nach Werder fährt, kann genutzt werden.

Das Baumblütenfest in Werder ist einer der größten Volksfeste in Deutschland und wird von Zehntausenden Menschen besucht. Am Sonnabend wird es eröffnet und kann bis zum 6. Mai besucht werden. Besonders an den Wochenenden ist der Andrang groß. Daher müssen sich Besucher auf volle Züge einstellen.

