Golze sieht den Bund in der Pflicht

Potsdam. Die Zahl der Pflegebedürftigen könnte in Brandenburg bis zum Jahr 2040 um 70 000 auf rund 173 000 steigen. Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) sieht vor allem den Bund in der Pflicht.

Frau Golze, haben Sie eigentlich eine private Pflegezusatzversicherung?

Diana Golze : Nein, das habe ich nicht. Ich bin normal gesetzlich pflegeversichert.

Ich frage deshalb, weil viele Menschen im Alter überrascht sind, wenn sie mit den Pflegekosten konfrontiert sind und merken, dass die gesetzliche Versicherung nicht reicht.

Das ist ein Problem, ja. Gerade diejenigen, bei denen die Pflegeversicherung im Alter nicht ausreicht, sind auch jetzt kaum in der Lage, eine private Zusatzversicherung zu finanzieren. Die Pflegeversicherung ist eine Art Teilkasko-Versicherung mit festen Beträgen je nach Pflegegrad. Die Kosten, die zusätzlich entstehen, müssen die Pflegebedürftigen oder die Angehörigen übernehmen. Und wenn das Geld nicht reicht, muss das Sozialamt einspringen. Brandenburg hat für diese Hilfe zur Pflege im Jahr 2016 55 Millionen Euro gezahlt.

Der Gang zum Sozialamt fällt doch sicher vielen schwer?

Ja, es gibt eine große Scheu, solche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Die Leute fragen sich: Warum muss ich zum Amt gehen und mich dort nackt machen, obwohl ich lange gearbeitet und in die Versicherung eingezahlt habe? Wenn es der Staat am Ende doch finanzieren muss – über die Sozialhilfe – kann die Pflegeversicherung auch von vorneherein anders organisiert werden, und man erspart den Menschen den Ärger mit Anträgen und Nachweisen.

Müsste man nicht angesichts der vollen Kassen des Bundes auch über den Einsatz von Steuermitteln nachdenken, um den Menschen demütigenden Gang zum Sozialamt zu ersparen?

Natürlich kann ich mir das sehr gut vorstellen. Aber ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als wollten sich Land und Kommunen aus der Verantwortung stehlen.

Sie haben eine Bundesratsinitiative zur Reform des Pflegesystems angekündigt. Was fordern Sie?

Die Pflegeversicherung wird alle drei Jahre überprüft. Das ist viel zu lang. Alle Veränderungen, die in der Zwischenzeit eintreten – höhere Löhne, Investitionen, bessere Personalschlüssel – müssen von den Betroffenen finanziert werden. Die Leistungen der Versicherung müssten also in kürzeren Intervallen oder automatisch angepasst werden. Wir müssen für die Betroffenen auch einen einfacheren Weg zur Pflegefinanzierung finden. Warum kann es zum Beispiel nicht eine gemeinsame Stelle von Bund, Ländern und Kommunen geben, über die die Finanzierung läuft? Und wir müssen darüber diskutieren, ob die Pflegeversicherung nicht insgesamt neu aufgesetzt werden muss.

Hat der Bund das Thema ignoriert?

Der Bund hat trotz seiner Pflegestärkungsgesetze in der Pflege vieles liegengelassen. Nehmen Sie die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung. Das ist eine wichtige Neuerung, die mehr Menschen für einen Pflegeberuf gewinnen kann. Man muss sich am Anfang der Ausbildung nicht mehr festlegen, sondern entscheidet erst später, ob man lieber Kinder, kranke Erwachsene oder Senioren pflegen möchte. Diese Reform sollte eigentlich schon in diesem Jahr in Kraft treten, kommt aber erst 2020. Man hat Jahre gebraucht, um einen Kompromiss zu finden. Wenn man sich im Bund nicht mal in der Frage der Ausbildung einig wird, ist es schwer, wenn man die Pflege als Ganzes in Angriff nehmen will.

Der Markt an Pflegekräften ist quasi leer gefegt. Wer wird uns in Zukunft pflegen?

Die Zahl der Pflegekräfte in Brandenburg ist in den vergangenen zehn Jahren um 14 500 gestiegen – das ist ein Zuwachs von 71 Prozent. Das zeigt, wie stark der Markt wächst. Dieser Zuwachs aber kann mit dem Anstieg der Pflegebedürftigen nicht mithalten. Eine der drängendsten Aufgaben für Träger von Pflegeeinrichtungen ist es deshalb, für die Verbesserung der Ausbildungs- und Beschäftigungsbedingungen zu sorgen. Mit der Brandenburger Fachkräftestudie Pflege haben wir ihnen schon 2014 konkrete Empfehlungen zur Fachkräftesicherung aufgezeigt. Es gibt noch Potenzial, das wir ausschöpfen können: 87 Prozent der Beschäftigten in der Pflege sind Frauen. Davon sind 70 Prozent in Teilzeit beschäftigt. Viele von ihnen wünschen sich eine Vollzeitstelle, finden aber keine.

Aber selbst wenn alle auf Vollzeit gehen, wird das nicht ausreichen. Oder wird es auch ohne Arbeitskräfte aus dem Ausland gehen?

Das wird sicher weiter ein Thema bleiben. Wir wollen aber auch mehr Quereinsteiger gewinnen. Seit einem Jahr fördern wir als Land auch die Ausbildung in der Altenpflegehilfe, und hoffen, dass wir dadurch Menschen ansprechen können, die sich Altenpflege im Moment noch gar nicht als Beruf vorstellen können.

Die Arbeiterwohlfahrt kritisiert, dass das Land zu wenig unternimmt, um die Ausbildung zu unterstützen. Warum finanzieren Sie die Ausbildung von Pflegekräften nicht?

Wir sind doch längst dabei. Das Land unterstützt die Ausbildung in der Altenpflege mit 380 Euro pro Monat und Schüler in der Altenpflegeausbildung. Das waren im vergangenen Jahr 4,77 Millionen Euro. Im vergangenen Herbst haben 813 Schüler ihre Ausbildung begonnen, im Jahr davor waren es 730. Insofern stimmt es nicht, dass das Land sich nicht an der Ausbildung beteiligt.

Die Kritik zielt auch auf den Nachtragshaushalt, der fast eine halbe Milliarde Euro schwer ist, aber keinen Posten zur Pflege beinhaltet. Warum nicht?

Der Nachtragshaushalt ist in erster Linie ein Haushalt der Investitionen. Eine Komplettfinanzierung der Ausbildung wäre keine investive Ausgabe. Aber wir sind in Größenordnungen im regulären Haushalt vertreten. Neben den 55 Millionen Euro für Hilfe zur Pflege, den Kosten für die Ausbildung und jährlich eine Million Euro für unsere Pflegeoffensive gaben wir allein im letzten Jahr 43 Millionen für aufgenommene Kredite für Investitionen in stationären Einrichtungen aus. Die Förderungen im Rahmen des Investitionsprogramms Pflege bewirken, dass Bewohner einen deutlich geringeren Anteil an den Investitionskosten tragen. Im Durchschnitt ist das eine Entlastung von 348 Euro pro Monat und Platz. Die Behauptung, Pflege spiele im Haushalt keine Rolle, trifft also nicht zu.

Eines ihrer Projekte heißt Pflege im Quartier und zielt darauf ab, dass pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können – etwa durch altersgerechte Wohnungen. Ist das nicht ein Ansatz, der im Land der weiten Wege fehlgeht und nur in Städten funktioniert?

Nein, ein Quartier kann ja auch ein Dorf sein. Hintergrund dieses Ansatzes ist, dass 76 Prozent der Pflegebedürftigen in Brandenburg zu Hause gepflegt werden und nicht im Heim. Es liegt also im Interesse der Betroffenen. Und viele alte Menschen wollen nicht in ein Heim. Sie sagen: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Deshalb ist es richtig, an diesem Punkt anzusetzen, indem wir die Angehörigen sowie die Kommunen unterstützen.

Von Torsten Gellner